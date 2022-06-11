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Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapılmıştı! Skandalda yeni gelişme

11.06.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da lise öğrencilerin Kur-anı Kerim’e tekme atması sonucu gelişen olayda 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatılmıştı. Konuyla ilgili olarak okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısı devam eden soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldı. Lise öğrencisi, çektiği video ile Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savunmuş, “Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim” demişti.

Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapılmıştı! Skandalda yeni gelişme

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur-anı Kerim’i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirilerek, 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatılmıştı.

SORUŞTURMANIN SELAMETİ İÇİN

Okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısının devam eden soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. İki ismin yerine ise vekaleten müdür görevlendirilmesinin yapıldığı belirtildi.

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''KUR-AN'I KERİM OLDUĞUNU BİLMEYEREK VURDUM''

Kur'an-ı Kerim’e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, çektiği video ile Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savunmuş, ''Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim'' demişti.

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(İHA)

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