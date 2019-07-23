Kuran Kursu öğrencileri mezarlıkları temizledi

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta Tuba Cami ve Hafızlık Akademisi Yaz Kuran Kursu'na katılan çocuklar, şehir merkezindeki mezarlığı temizledi. Muş Belediyesi Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, "Bu temsili çalışmayla çocuklarımıza kolektif çalışmayı ve ortak yaşam alanlarının kullanımının önemini aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Muş'taki Yaz Kuran kurslarına katılan çocuklar Mezarlıklar Müdürlüğü'nün desteğiyle mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı. Eldivenlerle çöpleri tek tek toplayan çocuklar, işleri bittikten sonra birer Fatiha süresi okudu. Tuba Camii İmamı Fecri Yıldırım, "Yeni nesillere değer ölçülerimizi kazandırabilmek için temizlik, çevre, birliktelik başlıklı bir eğitim yaptık. Çocuklarla birlikte mezarlıkları temizledik" dedi. Yaz Kuran Kurslarında, ahlak dersini ön planda tutmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Yıldırım, "Her yıl düzenlenen Yaz Kur'an Kurslarında, cami merkezli bir anlayışla kurslarda en önemli ders olarak ahlak dersini ön planda tutuyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bu ahlak merkezli çalışmalar içerisinde de çevre anlayışının oturması için başta mezarlıklarımız olmak üzere ortak paydalarımızla çocukların ruhsal dünyalarını geliştirmeye de özen gösteriyoruz" dedi.

Kur'an Kursu öğrencilerinin gerçekleştirdiği çevre temizliğne destek veren Muş Belediyesi Başkan Vekili Muhterem Bozkurt da, "Belediyeciliğin çalışma alanlarından birisi de sosyal belediyeciliktir. Bu temsili çalışmayla burada biz çocuklarımıza kolektif çalışmayı ve ortak yaşam alanlarının kullanımının önemini aşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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