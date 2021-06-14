Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?

2021 Ramazan Bayramı'nın geçtiğimiz aylarda idrak etmesinin sonrasında vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusunu merak ediyor. Yaz aylarına giriş yapılmasıyla beraber Kurban Bayramı için geri sayım da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı için dini günler takvimini paylaşmıştı. Peki Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

2021 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bu sene Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak ve 23 Temmuz 2021 gününde sona erecek. Toplamda tatil 4 gün sürecek.

2021 senesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer alacak.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban ibadeti, hem fert hem de toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadet olarak bilinmektedir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir şekilde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır şekilde bulunduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban ibadeti insanlar arasında kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine de katkı sağlar.