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Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? 2022 Kurban Bayramı hangi gün, bayram tatili kaç gün oldu?

05.07.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı arefe günü ne zaman sorusunun yanıtı birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kurban Bayramı tarihlerini merak ediyor. Vatandaşlar, 'Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün oldu?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? 2022 Kurban Bayramı hangi gün, bayram tatili kaç gün oldu?

Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? 2022 Kurban Bayramı hangi gün, bayram tatili kaç gün oldu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala birçok kişi bayram tarihi hakkında araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu yıl Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde, bayram takvimini incelemek isteyen vatandaşlar tatil planlarını da ona göre yapacak. Peki, Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? 2022 Kurban Bayramı hangi gün, bayram tatili kaç gün oldu?

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

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