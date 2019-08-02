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Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

Emeklililerin beklediği haber geldi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı belirtilen emekli ikramiyeleri için net tarih verdi. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının hayata geçmesinden bu yana bayram öncesi emekliler dört gözle ikramiyelerin yatırılacağı tarihin açıklanmasını bekliyorlar. Hatırlanacağı gibi emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağı belirtilmişti. Sonunda emeklilerin beklediği haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi ve emekli ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağının net cevabı öğrenilmiş oldu.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasına göre emekli ikramiyeleri tam da Kurbabn Bayramı’nın başlamasından evvelki son hafta içi günleri olan 8 Ağustos Perşembe ve 9 Ağustos Cuma günleri emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bakan Selçuk’un açıklaması şu şekilde:

"Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak."

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2018’de başlayan ve o tarihte belirlenen bayram ikramiyesi miktarı olan 1000 TL geçerliliğin i koruyor. Yani Kurban Bayramı öncesi yatacak emekli ikramiyesi de 1000 TL olacak.


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