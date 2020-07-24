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Kurban Bayramı için yola çıkacaklar dikkat! Bayram trafiği ne zaman başlayacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 13:20 | Son Güncelleme

Kurban Bayramına sayılı günler kalmasıyla beraber tatile gitmeyi planlayan veya bayramı memleketinde geçirmek için yola çıkmaya hazırlananlar kara kara düşünmeye başladı. Bir yandan vatandaşlar “Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı” sorusuna cevap bulmaya çalışırken; bir yandan da bayram trafiği çilesini yaşamamak için araştırmalarını derinleştiriyorlar.

Kurban Bayramı için yola çıkacaklar dikkat! Bayram trafiği ne zaman başlayacak?

Kurbanlık alımları için işlemlerini başlatanlarla birlikte yaz sıcaklarından kurtulmak adına bayramı fırsat bilinler Ege ve Akdeniz kıyılarına doğru rotalarını çevirdi. Tatili yalnızca deniz, kum ve güneş olarak algılamadan temiz hava almak isteyenler ise gözlerini Karadeniz’in yaylalarına döndürdü. Kurban Bayramı için alınan koronavirüs tedbirlerinin gölgesinde tatil yapacak vatandaşlar “bayram trafiği yoğunluğundan kurtulmak için hangi saatlerde ve günlerde yola çıkmak gerekir, hangi günler yoğunluk olur?” sorularına cevap arıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı dini günlere ilişkin 2020 takvimini açıkladı. Belirlenen takvime göre; bayram 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Bayram arifesi ise 30 Temmuz 2020 Perşembe günü olacak. Bayram 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi günleri arasında devam edecek. Cuma günü başlayacak olan bayram pazartesi günü son bulacağı için; resmi olarak tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı ise merak ediliyor.

BAYRAM TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU NE ZAMAN BAŞLAR?

Bayram trafiğinde yoğunluğa kalmak istemeyenler şimdide alternatif yolları aramaya başladı. Kurban Bayramı arifesinin 30 Temmuz Perşembe günü olması nedeniyle trafik yoğunluğunun mesai saatlerinden sonra artması bekleniyor. Bayram tatilinde İstanbul’dan arife günü yola çıkacakların sabah 10.00’dan önce ya da akşam 21.00’dan sonra yola çıkması tavsiye ediliyor.
Kurban Bayramı öncesinde izin alarak arada kalan günleri de tatile birleştirenlerin 24 Temmuz 2020 Cuma günü yola çıkması bekleniyor. Bu durumda da uzmanlar trafik yoğunluğunun yüksek olma ihtimaline karşı vatandaşları uyarıyor.

BAYRAM SÜRESİNCE YOĞUNLUK YAŞANMASI MUHTEMEL NOKTALAR HANGİLERİDİR?

İstanbul’dan İzmir’e bayram tatili için seyahat etmeyi düşünenlerin Bursa-Susurluk ile Akhisar-Manisa arasında trafiğe takılması yüksek bir ihtimaldir. İzmir merkezden sonra sahil kesimlerine doğru hareket edenler içinde trafik uyarısı yapılabilir.
İstanbul’dan Karadeniz Bölgesine doğru yola çıkanların ise Osmancık-Çorum, Samsun-Ordu ile Çarşamba-Fatsa arasında noktalardan geçerken daha sabırlı olması gerekecek.
Kurban Bayramının ilk gününden itibaren İstanbul-İzmit arasındaki trafiğin her zamankinin 2 katına çıkması bekleniyor. Aynı şekilde Çanakkale-İzmir güzergahı üzerindeki tatil beldelerine giden yolların trafik açısından zorlayıcı olacağı düşünülüyor.

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