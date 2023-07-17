Kurban Bayramı'nda kaçan inek, 22 gün sonra yakalandı

İlginç olay, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramının ilk gününde dini vecibesini yerine getirmek isteyen Yusuf Yalçın, pazardan kurbanlığını alarak evinin bahçesine getirip ip ile ağaca bağladı. İpi koparan kurbanlık inek kaçtı.

Kaçan kurbanı yakalamak isteyen fakat yakalayamayan vatandaş, durumu Elazığ Belediyesi Beyaz Masayı arayarak durumu bildirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kurban yakalama timleri, 22 gün boyunca kaçan kurbanı 1 saat içerisinde yakalayarak sahibine teslim etti.

İHA

