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Kurban Bayramı'nda kaçan inek, 22 gün sonra yakalandı

17.07.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da Kurban Bayramının birinci gününde kesilmek için alınan inek, bayram günü sahibinin elinden kaçtı. Kurbanlık inek, Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kurban yakalama timleri tarafından tam 22 gün sonra yakalandı. İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda kaçan inek, 22 gün sonra yakalandı

İlginç olay, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramının ilk gününde dini vecibesini yerine getirmek isteyen Yusuf Yalçın, pazardan kurbanlığını alarak evinin bahçesine getirip ip ile ağaca bağladı. İpi koparan kurbanlık inek kaçtı.

Kaçan kurbanı yakalamak isteyen fakat yakalayamayan vatandaş, durumu Elazığ Belediyesi Beyaz Masayı arayarak durumu bildirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kurban yakalama timleri, 22 gün boyunca kaçan kurbanı 1 saat içerisinde yakalayarak sahibine teslim etti.

İHA

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