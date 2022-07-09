Kurban Bayramı'nda oruç tutmanın günah mı yoksa mekruh mu olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırmalarına hız verdi. Peki Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Bayramda oruç tutmak sevap mı, mekruh mu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?

Kurban Bayramı'nda oruç tutulması doğru bulunmaz.

Birçok kaynakta yer alan bilgiye göre; İslam peygamberi Hazreti Muhammed, Zilhecce ayının ilk 9 günü oruç tutardı. 10'uncu gün, Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelmektedir.

BAYRAMDA ORUÇ TUTMAK SEVAP MI, MEKRUH MU?

Bayramda 4 gün oruç tutmak mekruhtur. Bilindiği üzere, Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutulur. Daha sonra oruç tutulması doğru bulunmaz.

Kurban Bayramı'nda oruç tutmak yerine aileyle yakınlaşmak ve kurban kesmek kabul görülür.

