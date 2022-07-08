Kurban Bayramı'nda postanelerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı'nda postaneler açık mı 2022? Bayramda PTT çalışıyor mu, tatil mi? Bayram ve arefe günü PTT çalışıyor mu, kapalı mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA POSTANELER AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı resmi tatildir. Ayrıca hafta sonu Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet verecektir.

Postaneler / PTT şuberleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

