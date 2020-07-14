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Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca Açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kurban bayramı’nda yasak var mı sorusu tüm vatandaşların gündeminde. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar dört günlük bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı ve il bazında kısıtlamalardan bahsetti. Peki, 2020 kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca Açıkladı!

Şimdiden kurban kesimi telaşının başladığı kurban bayramı sokağa çıkma yasağı var mı sorusuyla beraber bekleniyor. “2020 Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?” sorusu bir süredir vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Kurban Bayramı için tatil ya da bayramlaşma planı yapacak olan vatandaşlar, “Kurban bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?” sorusunun cevabını öğrenip ona göre planlarını yapmak istiyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama beklenirken bayramda sokağa çıkma yasağı hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar geldi. Peki, Bakan’ın açıklamalarına göre Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı 2020 yılının en önemli sorularından bir tanesi haline geldi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bu kez de bir yasağın söz konusu olup olmadığını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında bazı kısıtlamaların olabileceğini dile getirdi. Ancak konunun gelecek hafta Kurban Bayramı için görüşülen tedbirler kapsamında yeniden konuşulacağını belirtti.

Vatandaşlar arasında kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı yok mu tartışmaları devam ederken Bakan Koca, salgının seyrine göre bir karar alınacağını belirtti. Aynı zamanda vatandaşların içini rahatlatacak bir haber de geldi. Bakan Koca, kurban bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna karşılık ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ihtimalinin gündeme gelmediğini belirtti. Özellikle bazı tedbirlerin alınacağını dile getiren Koca, vaka artışının fazla olduğu illerde tedbirlerin sertleştirilebileceğini aktardı. Vatandaşlar “Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?” ya da “Hangi illerde yasak olacak?” sorusuna en net yanıtı önümüzdeki hafta alabilecek.

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