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Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

16.05.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanlar her sene heyecanla dini bayramları bekliyorlar. Yılın ilk dini bayramı Ramazan Bayramı Mayıs ayında gerçekleşti. Şimdi sıra yılın ikinci dini bayramında. Peki Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet tarafından yapılan açıklama...

Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı’nın ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor. Müslümanlar bu bayramda kurban kesme ibadetini yerine getirecekler. Birlik ve beraberliğin arttığı Kurban Bayramı’nda vatandaşlar sevdiklerini ziyaret edecek ve bayramlaşacaklar. 2022 Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk gelecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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