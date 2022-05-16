Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı’nın ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor. Müslümanlar bu bayramda kurban kesme ibadetini yerine getirecekler. Birlik ve beraberliğin arttığı Kurban Bayramı’nda vatandaşlar sevdiklerini ziyaret edecek ve bayramlaşacaklar. 2022 Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk gelecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.