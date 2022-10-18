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Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edecek? 2023 Dini günler takvimi

18.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbadetle birlikte paylaşmanın da çoğaldığı Kurban Bayramı, 2022'nin sonlarına gelinmesiyle araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı Ramazan Bayramı'nın ardından idrak edecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edecek? İşte 2023 Dini günler takvimi...

Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edecek? 2023 Dini günler takvimi

Önümüzdeki Kurban Bayramı'nın tarihi Müslümanlar tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edecek? Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk gelecek. İşte 2023 Dini günler takvimi...

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edecek? 2023 Dini günler takvimi

2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kurban Bayramı
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