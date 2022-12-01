HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün?

01.12.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı yaklaşırken merak edilen sorulardan birisi de Kurban Bayramı ne zaman oluyor. 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı’nın hangi güne denk geldiği belli oldu. Merakla beklenen Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün?

Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre 2023 Haziran ayında başlıyor. 2023’teki ikinci dini bayram olacak Kurban Bayramı başlangıç tarihi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Diyanet’e göre 2023 yılındaki Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Peki Kurban Bayramı kaç gün sürecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2022’de Temmuz ayında kutlanmıştı. 8 Temmuz Cuma günü arife yapıldıktan sonra 9-10-11 ve 12 Temmuz aralığında Kurban Bayramı kutlanmıştı. 2023’te ise Haziran aynı denk gelecek olan Kurban Bayramı için hazırlıklar şimdiden başlamış durumda.

2023'TE KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kurban Bayramı 2023 senesinde tam 4 gün sürecek. Diyanet İşleri’nin açıkladığı takvime göre yeni sene içerisinde arife günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Kullanıcıların araştırdığı Kurban Bayramı kaç gün sorusu ise merak ediliyor.

İşte 2023 yılında Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. gün - 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. gün - 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. gün - 1 Temmuz Cumartesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elinin acısıyla hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı! Röntgende ortaya çıktı, 2 aydır...Elinin acısıyla hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı! Röntgende ortaya çıktı, 2 aydır...
İmamoğlu bu tepkiyi hiç beklemiyordu! "Zorla söylettirdiler"İmamoğlu bu tepkiyi hiç beklemiyordu! "Zorla söylettirdiler"
Orgazm için en etkili seks pozisyonu bulunduOrgazm için en etkili seks pozisyonu bulundu
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurban bayramı arefesi ne zaman kurban bayramı ayın kaçında kurban bayramı hangi ayda

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Sahte doktor neler yapmış neler!

Sahte doktor neler yapmış neler!

İlginizi Çekebilir

Mars'tan gelen görüntülerdeki akıl almaz detay!

Mars'tan gelen görüntülerdeki akıl almaz detay!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.