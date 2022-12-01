Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün?

Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre 2023 Haziran ayında başlıyor. 2023’teki ikinci dini bayram olacak Kurban Bayramı başlangıç tarihi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Diyanet’e göre 2023 yılındaki Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Peki Kurban Bayramı kaç gün sürecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2022’de Temmuz ayında kutlanmıştı. 8 Temmuz Cuma günü arife yapıldıktan sonra 9-10-11 ve 12 Temmuz aralığında Kurban Bayramı kutlanmıştı. 2023’te ise Haziran aynı denk gelecek olan Kurban Bayramı için hazırlıklar şimdiden başlamış durumda.

2023'TE KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kurban Bayramı 2023 senesinde tam 4 gün sürecek. Diyanet İşleri’nin açıkladığı takvime göre yeni sene içerisinde arife günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Kullanıcıların araştırdığı Kurban Bayramı kaç gün sorusu ise merak ediliyor.

İşte 2023 yılında Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. gün - 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. gün - 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. gün - 1 Temmuz Cumartesi

