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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2023 dini takvim

03.05.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tarihi Ramazan Bayramı'nın ardından merak edildi. Kurban Bayramı Hicri Takvime göre Zilhicce aynının 10. gününden itibaren 4 gün kutlanıyor. Diyanet'in bayram tarihlerini açıklamasıyla konuya dair aramalar hız kazandı. Bayram tatili süresi de merak edilen bir diğer konu oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2023 dini takvim

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2023 dini takvim

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Kurban Bayramı Haziran ayının sonunda kutlanmaya başlanacak. Yılın ikinci dini bayramının tatili, haftaiçine denk gelmesi ve 4 gün bayram olması sebebiyle her yıl 9 güne çıkarılıyor. Bu yıl için de 9 gün olup olmadığı merak ediliyor. İşte 2023 Kurban Bayramı tatili ile ilgili detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Kurban Bayramı tatili tarihi Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Dini Günler Takvimi’nde yer alan bilgiye göre 2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı’ya denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü ise 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı Arifesi 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1.Gün – 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün - 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün - 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4.Gün – 01 Temmuz 2023 Cumartesi

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlayacak. 27 Haziran Salı günü ise arefe günü olduğu için yarım gün çalışılacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı’nın son günü ise 1 Temmuz Cumartesi’ ye denk geliyor.

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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram tatilinin hafta içine denk gelmesinde tatil 9 güne çıkarılmıştı. Bu yıl için resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberimizden bulabilirsiniz.


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