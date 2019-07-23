Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak?

Çalışanlar için yıl içindeki en önemli tatil fırsatlarından biri 4 günlük süresi ile Kurban Bayramı tatilidir. Kurban Bayramı Miladi ve Rumi takvim arasındaki farktan dolayı her sene kaymaktadır. Peki bu sene Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil yapılabilecek. Yani Kurban bayramı haftanın hangi günlerine denk geliyor, 9 gün tatil yapılabilecek mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 takvimine göre bu sene Kurban Bayramı Ağustos’un ikinci haftasına denk geliyor:

Arefe Günü = 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün = 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün = 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün = 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün = 14 Ağustos 2019 Çarşamba

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bu sene Kurban bayramının ilk günü Pazar gününe denk geliyor yani bayramın bitişi ile bir sonraki hafta sonunun başlangıcı arasında 2 gün bulunuyor. Tatilin 9 güne çıkabilmesi için 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günlerinin tatil edilmesi gerekiyor. Henüz bu önde resmi bir açıklama yapılmış değil.

Henüz bir resmi açıklama olmasa da hükümete tatil talepleri iletiliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini ve bu konudaki kararın bir an önce açıklanmasının sektör açısından olumlu olacağını bildirdi.