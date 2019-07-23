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Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

Kurban bayramı yaklaşıyor. Tatil planı yapanlar Kurban bayramının gün gün tam tarihlerini ve tam olarak kaç gün tatil olacağını araştırıyor. İşte Kurban Bayramı tatili ile ilgili detaylar ve 2019’da kalan resmi tatil günleri...

Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak?

Çalışanlar için yıl içindeki en önemli tatil fırsatlarından biri 4 günlük süresi ile Kurban Bayramı tatilidir. Kurban Bayramı Miladi ve Rumi takvim arasındaki farktan dolayı her sene kaymaktadır. Peki bu sene Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil yapılabilecek. Yani Kurban bayramı haftanın hangi günlerine denk geliyor, 9 gün tatil yapılabilecek mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 takvimine göre bu sene Kurban Bayramı Ağustos’un ikinci haftasına denk geliyor:

Arefe Günü = 10 Ağustos 2019 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün = 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün = 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün = 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün = 14 Ağustos 2019 Çarşamba

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bu sene Kurban bayramının ilk günü Pazar gününe denk geliyor yani bayramın bitişi ile bir sonraki hafta sonunun başlangıcı arasında 2 gün bulunuyor. Tatilin 9 güne çıkabilmesi için 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günlerinin tatil edilmesi gerekiyor. Henüz bu önde resmi bir açıklama yapılmış değil.

Henüz bir resmi açıklama olmasa da hükümete tatil talepleri iletiliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini ve bu konudaki kararın bir an önce açıklanmasının sektör açısından olumlu olacağını bildirdi.

2019’da GERİYE KALAN RESMİ TATİLLER

Önümüzdeki Kurban bayramı dışında çalışanların tatil yapabileceği veya çalışıyorlarsa mesai ücreti alabilecekleri tatil günleri şunlar:

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı; 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Taarruzu kutlamak için her sene tertiplenen resmi ve ulusal bir bayramdır. 2019 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Bu ise hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük tatil hakkı sağlıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Bu sene, 29 Ekim 2019'da cumhuriyetin ilanının 96. yılını ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Eğer 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün izin alırsanız hafta sonu ile birlikte 4 günlük bir tatil planı yapma imkanınız ortaya çıkar.

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