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  4. Kurban Bayramı öncesi Suriyeliler akın akın gidiyor!

Kurban Bayramı öncesi Suriyeliler akın akın gidiyor!

14.07.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin geçişleri sürüyor. 9 gündür devam eden geçişlerde şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 18 bine ulaştı. Kurban Bayramı’nda ailelerini ziyaret etmek için sınıra gelen Suriyeliler ise ülkelerine ve yakınlarına kavuşacakları için mutlu olduklarını belirttiler.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için başvuran Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 5 Temmuz Pazartesi günü başlayan geçişlerde, şu ana kadar 18 bin kişinin bayram için ülkesine gittiği öğrenildi.

Pazar gününe kadar geçişlerin devam edeceği belirtilirken, ülkelerine giden Suriyeliler, 26 Temmuz ile 31 Aralık arasında Türkiye'ye geri dönebilecek.

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Kurban Bayramı’nda ailelerini ziyaret etmek için sınıra gelen Suriyeliler ise ülkelerine ve yakınlarına kavuşacakları için mutlu olduklarını dile getirdi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı suriye
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