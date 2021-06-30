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Siirt'in gururu oldu! Suriyeli Dlyar Safo, LGS'de 500 tam puan aldı

30.06.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Selahaddin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulunda okuyan Suriyeli Dlyar Safo, başarısının gururunu yaşıyor. Bu yıl sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle 2015'te ailesiyle Siirt'in Kurtalan ilçesine yerleşen Dlyar Safo, 3. sınıftan itibaren eğitimine Türkiye'de devam etti.

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500 TAM PUAN ALDI

Kurtalan ilçesinde Selahaddin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulunda okuyan Suriyeli Dlyar Safo, sistemli ve düzenli çalışması sayesinde LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan almanın sevincini yaşıyor.

Safo, AA muhabirine, 3 kardeş olduklarını, yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Sınava hazırlanırken öğretmenlerinden çok destek gördüğünü dile getiren Safo, salgın sürecinde moralinin bozuk olmasına rağmen öğretmenlerin yardımıyla sınava hazırlandığını belirtti.

Sürekli deneme sınavı çözdüğünü, düzenli olarak çalıştığını ifade eden Safo, şöyle konuştu:

"Matematik çözüyordum. Son zamanlarda ise iki deneme çözüyordum. Ramazan ayında sahura kadar çalışıyordum. Okulda öğretmenlerimiz her zaman beni motive etmeye çalışıyordu. Öğretmenlerim kitap konusunda yardımcı oluyordu. 500 tam puan bekliyordum ve onun için çalışıyordum. Sınav sonucunu görünce çok mutlu olduk. Türkiye'nin bana çok desteği oldu. Hedefim mühendis olmak. Araç tasarlamak istiyorum. İyi bir liseye giderim inşallah. Çalışmalarımı Türkiye'de yapmayı düşünüyorum."

Safo, sınava sadece 8. sınıfta hazırlanmanın yeterli olmayacağını, düzenli bir çalışmanın olması gerektiğine dikkati çekti.

Soru çözmeyi sevdiğini anlatan Safo, "Her gün düzenli bir şekilde paragraf çözmeleri de gerekiyor. Matematik de çok önemlidir. Son iki yılda çok belirleyici oldu. Her gün düzenli çalışma ve en az 40-50 soru matematik çözmeleri gerekiyor. Son 1-2 ayda düzenli olarak deneme çözebilirler. Okulda yaklaşık 100 deneme çözdük." ifadelerini kullandı.

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"KENDİSİNE KAYNAK KİTAP YETİŞTİREMİYORDUK"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat da Safo'nun başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Safo'nun 5. sınıftan itibaren keşfettikleri ve takip ettikleri bir öğrenci olduğunu belirten Polat, "Çalışmalarını düzenli olarak kontrol ettiğimiz bir öğrenci. Özellikle 7. sınıftan itibaren açıldıkça açılan bir öğrenci. Verdiğimiz kaynak kitaplarını 1 ayda değil de 10 günde bitirmeye başladı. Günde 20 soru çözerken bunu 100'e, 200'e çıkardı." dedi.

Safo'nun LGS'ye hazırlık sürecinde yapılan deneme sınavlarında her zaman ilk 3'te yer aldığını aktaran Polat, bu çalışma dolayısıyla kendisinden derece beklediklerini dile getirdi.

Polat, "Bu süreçte biz de okul idaresi ve öğretmenlerle öğrencinin çözebileceği sorular getirdik. Kendisine kaynak kitap yetiştiremiyorduk. İkinci dönemde birebir ilgilenerek kurslarda gösterdiği performansa bakarak ilgisini artırdık. Okulun başarısı ve çocuğumuzun göstermiş olduğu performans bizi mutlu etti." diye konuştu.

Okul Müdürü Murat Bayrak ise öğrencileri Safo'yu en iyi şekilde sınava hazırlamaya çalıştıklarını, salgın sürecinde öğrencilerini yalnız bırakmadıklarını aktardı.

Öğretmenlerle bir ekip olduklarını ve bu şekilde çalıştıklarını dile getiren Bayrak, "İmam hatiplilerin gelişebilmeleri için elimizden geleni yaptık. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde güzel bir sonuç ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Baba Şazber Safo da Kürtçe yaptığı konuşmada, Suriye'nin Kamışlı kentinden Türkiye'ye geldiklerini dile getirerek, "Buraya geldikten sonra oğlum düzenli çalışıyordu. Çalışmasına, emeğine göre derece yapmasını bekliyorduk. Sonucu görünce çok mutlu olduk." dedi.

Okul idaresi ve öğretmenlerinin de oğluyla çok ilgilendiğini vurgulayan Safo, destek veren herkese teşekkür etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Siirt LGS Liselere Geçiş Sınavı
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