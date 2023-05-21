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Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi

21.05.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu olurken birçok kişi tatil planı için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. 2022'de 15 Temmuz ile birlikte Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Kurban Bayramı Haziran ayının sonunda kutlanmaya başlanacak. Birçok kişi internette "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlayacak. 27 Haziran Salı günü ise arefe günü olduğu için yarım gün çalışılacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı’nın son günü ise 1 Temmuz Cumartesi’ ye denk geliyor.

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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram tatilinin hafta içine denk gelmesinde tatil 9 güne çıkarılmıştı. Bu yıl için resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberimizden bulabilirsiniz.

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Kurban Bayramı tatili tarihi Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Dini Günler Takvimi’nde yer alan bilgiye göre 2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı’ya denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü ise 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı Arifesi 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1.Gün – 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün - 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün - 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4.Gün – 01 Temmuz 2023 Cumartesi

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