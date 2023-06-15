KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? Kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı tatil tarihleri 2023 yılında da merak konusu oldu. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar şimdiden Kurban Bayramı tatil günlerini araştırıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Kurban Bayramı tatilinde verilecek idari izinleri duyurdu. Buna göre Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek. İşte Kurban Bayramı 2023 tatil tarihleri ve detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamada,

"Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerine yer verdi.

Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak.



