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KURBAN BAYRAMI TATİLİ! Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

09.05.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan sonra gelmektedir. Kurban, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelmektedir. Kurban Bayramına az bir süre kala Kurban ibadeti yerine getirilecek. Kurban Bayramı tarihini ve Bayram tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, Bayram tatili kaç gün? İşte, 2022 Kurban Bayramı tarihleri ve merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ! Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı, Müslüman alemi için en önemli bayramlardan biridir. İbadetler arasında yer alan Kurban, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Kurban Bayramına az bir süre kala Kurban vazifesini ifa edilecek. Vatandaşlar tarafından Kurban Bayramı tarihini ve Bayram tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, 2022 Kurban Bayramı tarihleri ve merak edilen bilgiler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, Arife günü 8 Temmuz'da başlıyor. Diyanet takvimine göre, Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi 4. günü ise, 12 Temmuz Salı gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili şuan için 4 gün olarak biliniyor. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2022

Kurban Bayramı Bayramı Arefesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

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Kurban Bayramı
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