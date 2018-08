KURBAN BAYRAMI'NDA ORGANLARI BAĞIŞLANAN ALEYNA'NIN EVİNDE YAS VAR

Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)KURBAN Bayramı'nın birinci gününde organları bağışlanan Aleyna Hatun Budanır'ın evinde yas var. Babası Şahimerdan Budanır her kurban et dağıttıklarını, ancak bu bayramda insanlara can dağıttıklarını söyledi. Anne Hülya Budanır da son defa kızının saçlarını taradıktan sonra onunla vedalaştığını anlattı. Aleyna'nın küçük kardeşi Hilal de ablasının bir tutam saçını sakladı. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı Burdur- Antalya Karayolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında çıkıp servis aracına bindi. Antalya yönünde seyreden servis aracının sürücüsü, iddiaya göre, yan yola girmeden Aleyna'yı ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aleyna'ya, H.K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık bulunan ve iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Aleyna'nın, 20 Ağustos'ta beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, organların bağışlanması için baba Şahimerdan Budanır ile görüştü. Kızının organlarının bağışlanmasına onay veren Budanır, koordinatörlerden bir istekte bulundu. Şahimerdan Budanır'ın "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine Aleyna Hatun Budanır, makineye bağlı yaşatıldı. Şahimerdan Budanır'ın bayramın ilk günü olan 21 Ağustos'ta kızıyla vedalaşmasının ardından Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ile 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı. 4 KİŞİYE NAKLEDİLDİ Aleyna'nın kalp, karaciğer ve böbrekleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dün 4 hastaya nakledildi. Aleyna'nın kalbi Burak Zeybek'e (24), karaciğeri Kemal Çevik'e (62), böbrekleri Mehmet Taşkın ve Recep Dede'ye (55) nakledildi. Akciğer ve pankreas ise kullanılamadı. Aleyna Hatun Budanır'ın korneaları da ihtiyacı olan hastalara nakledilmek üzere Göz Bankası'na alındı. 'HAYALLERİYLE ONU GÖMDÜK' Budanır ailesinin Döşemealtı TOKİ konutlarındaki evinde önceki bayramların aksine yas var. Baba Şahimerdan Budanır, tek isteğinin adaletin yerini bulması olduğunu söyledi. Başka gençlerin başına gelmesini istemediği bir kaza yaşandığını belirten Budanır, "Her bayramda kurban kesip dağıtırken, bu kurbanda insanlara can dağıttık. Kızıma modifiye bir araç çarptı, modifiyeler trafik canavarı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aradı, başsağlığında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel aradı. Hayalleriyle onu gömdük" dedi. '6 AİLEYE CAN VERDİK' Kızının gazetedeki fotoğrafını öpen baba Şahimerdan Budanır, kızının kalbinin aynı okuldan aynı öğretmenin okuttuğu bir gence nasip olduğunu söyledi. Budanır, "Allah ona uzun ömürler versin. Duyarlı herkesten aynı duyarlılığı göstermesini isterim. Acım çok büyük ama mutlu olduğum taraf 6 aileye can verdik, onlara ikinci bayramı yaşattık. Benim kızım artık 6 yerde geziyor" diye konuştu. KIZININ SAÇLARINI SON DEFA TARADI Acılı anne Hülya Budanır, kızının isteğiyle organları bağışladıklarını söyledi. Anne Budanır, "Bir program izlerken organlarımı bağışlamamı istedi, hiç ciddiye almamıştım. O bir fidandı, ona hiç doymamıştım. Çok hayallerimiz vardı, onun hayalleri vardı. Kalbini verdiği bir oğlum oldu. 3 kişiye daha can verdi, 2 kişiye ışık oldu. Organları toprağa değil bağışlasınlar. Organlarını bağışlamadan önce kızımla bayramlaştım. Elini öptüm, 'istediğini yerine getirdim' dedim. Bayramın mübarek olsun kuzum. Saçını taradım, saçları çok değerliydi, vedalaştım" dedi. Aleyna'nın kardeşi Hilal Budanır da ablasının çok sevdiği saçlarından bir tutam alarak sakladı. BÖBREK NAKLİ YAPILAN TAŞKIN ALEYNA İLE İLGİLİ HABERLERİ OKUDU Aleyna Hatun Budanır'in böbreklerinden biri nakledilen Mehmet Taşkın ise bugün saat 15.00 sıralarında yoğun bakım sevisinden çıkarak AÜ Hastanesi Organ Nakil Kliniğindeki normal odaya alındı. Eşi Zeynep Taşkın'ın bir an olsun yanından ayrılmadığı Mehmet Taşkın, hastane odasında ilk olarak Aleyna Hatun Budanır'la ilgili haberleri okudu. Aleyna'nın gazetedeki fotoğrafına bakan Taşkın, duygusal anlar yaşadı. Taşkın, "Taburcu olunca ilk işim Aleyna'nın ailesini ziyaret etmek" dedi. NEREDEYSE KOŞARAK HASTANEYE GELECEKTİM Gazeteyi elinden düşürmeyen Mehmet Taşkın, "Diyalizden çıkalı henüz bir saat olmuştu. Sedir Mahallesi'ndeki baba evinde ailece bir araya gelip kurban kesecektik. Kendimi çok halsiz hissediyordum. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakil koordinatörlerinin telefonu geldiğinde çok heyecanlandım. O andan itibaren kendimi çok güçlü hissettim. Neredeyse koşarak hastaneye gelecektim. Yakınlarım hemen beni hastaneye getirdi. İşlemleri başlattık" dedi. Çağrılan adaylar içerisinden en uyumlu alıcı olarak seçildiğini kaydeden Taşkın, "Nakil işlemleri başladı. Operasyon 1.5 saat sürdü ve yoğun bakıma aldılar. Bugün de buradayım. Allah onlardan razı olsun. En kısa sürede onları ziyarete gideceğim. Çok heyecanlıyım, duygularımı ifade edemiyorum" diye konuştu. ÇOK GÜZEL BİR KIZ YETİŞTİRMİŞLER Eşi Zeynep Taşkın ise "Çok güzel bir kız yetiştirmişler. Allah onlardan razı olsun. Çok mutluyuz, bize bayram yaşattılar. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın" dedi.