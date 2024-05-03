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  4. Son dakika | Bilgisayara müstehcen çocuk fotoğrafları ve vidoları yüklüyorlardı! 77 ilde 156 kişi yakalandı

Son dakika | Bilgisayara müstehcen çocuk fotoğrafları ve vidoları yüklüyorlardı! 77 ilde 156 kişi yakalandı

03.05.2024 08:09
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Son dakika haberi: Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizine yönelik önemli bir operasyon gerçekleşti. 77 ilde düğmeye basıldı, bilgisayar ortamında o fotoğraf ve videoları indiren 156 kişi yakalandı.

Son dakika | Bilgisayara müstehcen çocuk fotoğrafları ve vidoları yüklüyorlardı! 77 ilde 156 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Sanal alemde çevrimiçi çocuk müstehcenliğine karşı son operasyonun adı SİBERGÖZ-37 oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları duyurdu.

156 KİŞİ İNTERNETTEN O GÖRÜNTÜLERİ İNDİRİYORDU

Yerlikaya'nın belirttiğine göre; 77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen “SİBERGÖZ-37” operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı.

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Yerlikaya, şüphelilerin çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdiklerinin tespit edildiğini aktardı.

DİJİTAL MATERYALLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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