Son dakika | Bilgisayara müstehcen çocuk fotoğrafları ve vidoları yüklüyorlardı! 77 ilde 156 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Sanal alemde çevrimiçi çocuk müstehcenliğine karşı son operasyonun adı SİBERGÖZ-37 oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları duyurdu.
Yerlikaya'nın belirttiğine göre; 77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen “SİBERGÖZ-37” operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı.
Yerlikaya, şüphelilerin çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdiklerinin tespit edildiğini aktardı.
Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.