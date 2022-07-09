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Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurbanlık etten kıyma çektirmek için etin kaç gün dinlenmesi gerekir?

09.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kurban eti ne zaman kıyma çektirilir?" sorusu bugün kurban kesen birçok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Her sene kurban bayramında etleri kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar, etin kesiminden ne kadar zaman sonra etleri kıyma haline getirtebileceğini merak ediyor. Birçok kişi kesilen etlerin bir kısmını kıyma halinde buzluklarda saklayıp yıl içinde tüketiyorlar. Peki kurban eti ne zaman kıyma çekilir? İşte detaylar...

Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurbanlık etten kıyma çektirmek için etin kaç gün dinlenmesi gerekir?

Kurban bayramlarında kasapların önü kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla doluyor. Uzmanlar etin kesiminden hemen sonra kıyma çektirmemek gerektiğini tavsiye ediyorlar. Dinlenmiş etin kıyması her zaman daha lezzetli olur. Peki kıyma çektirmek için et ne kadar dinlenmeli? Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Detaylar haberimizde...

KURBANLIK ET NE ZAMAN KIYMA ÇEKTİRİLİR?

Kurban etinden verimli şekilde pay çıkarmak istiyorsanız, eti 1 gün kadar 4 derece sıcaklıkta hijyenik bir ortamda dinlendirmelisiniz. Bu şartları karşıladıktan sonra etinizi dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz. Kurban eti kıyması için en uygun zaman kesimin ertesi günüdür. Böylece et dinlenmiş olacaktır.

Kurban eti kıyma olarak çektirildikten sonra köfte yapılıp buzlukta saklanabilir, yemeklik pay edilerek yine dondurucuda saklanabilir.

KURBAN ETİ NASIL PAKETLENİR?

Kurban etini temiz bıçak ile küçük parçalara ayırın. İdeal boyutlar kuşbaşı ölçüsüdür. Ayrıca kasaptan çektirerek kıyma haline de getirebilirsiniz. Buzdolabı poşeti kullanılacaksa, hava almadığından emin olunmalıdır.Hava almamasını garantilemek için kilitli poşetler daha verimlidir.

Poşet tamamen doldurulursa, etin her tarafı eşit donmayacaktır. Bu yüzden poşetler orta boyutlarda doldurulmalı, ağız kısmında boşluk bırakılmalıdır.

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