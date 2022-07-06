Kurban kesmek kimlere farz kılınmıştır? Kimler kurban kesemez? Kurban kesemeyen ne yapmalı? Diyanet açıkladı!

Kurban kesmek kimlere farz kılınmıştır? Vatandaşlar Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kurban Bayramı'nda büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi veya sığır kesmek isteyen kişiler fiyat araştırması yapıyor. "Kimler kurban kesemez? Kurban kesemeyen ne yapmalı?" sorularının yanıtı da merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

KURBAN KESMEK KİMLERE FAZ KILINMIŞTIR?

Kurban kesmek farzdır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir.

Yayımlanan bilgiler doğrultusunda temel ihtiyacı ile borcunun yanı sıra 80.18 gram altın ya da değerinde para veya eşyası olan kişiler kurban kesmelidir.

Öte yandan kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir sene geçmesi şart değildir.

KURBAN KESEMEYEN NE YAPMALI?

Kurban kesemeyen vatandaşların ne yapması gerektiği ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmıştır.

İşte kurban kesemeyenler için Diyanet'ten yapılan açıklama:

"Kurban kesme şartlarını taşıdığı hâlde unutma, ihmal vb. sebeplerle kurban kesmeyen kimsenin, Hanefîlere göre o yıla mahsuben, bir kurban bedelini fakirlere vermesi (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 463-465, 473; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 156), ayrıca tevbe ve istiğfar etmesi gerekir."

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

