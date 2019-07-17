Kurbanlık hayvan için 'HAYSAG' mobil uygulaması

Sever, yaş tespiti için düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu gösterdiğini anlattı. Eğer hayvana dair çiftlik kaydı yoksa en iyi yaş tespitinin diş gelişimine bakılarak tayin edileceğini belirten Dr. Emine Sever, “Bakanlığımızca geliştirilen “HAYSAG” isimli mobil uygulaması ile de kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri sorgulanabilmektedir. Bu mobil uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra küpe üzerindeki barkodun okutulması veya hayvanın küpe numarası girilmesi şeklinde kullanılabilmektedir. Manda ve sığırların iki yaşını doldurup doldurmadığını ve üç yaşına girdiğini anlamak için iki ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekir. Sağ ve sol yanda dört süt dişinin ilk öndekiler yerinden çıkıp kalıcı dişlerin onların yerini alması ve diğer dişlerle aynı seviyeye gelmesi iki yaşında tamamlanmaktadır. Kısaca sığır veya mandanın alt çenesinin önünde gelişimini tamamlamış iki kalıcı kesici dişin bulunması o hayvanın iki yaşını doldurduğunu belirtir” dedi.

'1 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMASI GEREK'



Koyunların dış görünüşüne bakarak altı aydan büyük ve anası ya da erişkin bir koyun kadar olmasının kurban edilebilmesi için yeterli sayıldığını ifade eden İl Müdürü Sever, keçilerin kurban edilebilmesi için de bir yaşını doldurmuş olması gerektiğini belirtti.

'DEVENİN KURBAN EDİLEBİLMESİ İÇİN...'



Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayininin ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerinin alması esasına dayandığını, ilk kesici ön süt dişlerinin değişiminin ise 15-18 aylıkken gerçekleştiğinin altınız çizen Sever, devenin kurban edilebilmesi için de beş yaşında değişen ikinci kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlere bırakması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

