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Kurdeşene, mantar enfeksiyonuna dikkat! Cilt hastalıkları baharda artıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 28.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

Medline Adana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, güneşin yüzünü iyiden iyiye göstermesiyle birlikte bazı dermatolojik hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu, bunların en başında da güneş alerjisi ve kurdeşen geldiğini söyledi.

Kurdeşene, mantar enfeksiyonuna dikkat! Cilt hastalıkları baharda artıyor

Dr. Nalan Kükürt, güneşin zararlı ışınlarının yol açtığı cilt hastalıkları hakkında bilgiler vererek, bunlardan en sık karşılaşılanları şu şekilde sıraladı:

GÜNEŞ ALERJİSİ

Güneş alerjisi, cildin güneşin zararlı ışınlarına gösterdiği bir reaksiyon. Belirtileri genellikle kaşıntılı kızarıklık, kabarıklık ve isilik şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak şiddetli güneş alerjisi; kurdeşen, sulu kabarcıklar, şişlik şeklinde de kendini gösteriyor. Polimorf ışık reaksiyonu, iltihaplı ve kaşıntılı cilde neden olan aktinik prurigo, kronik aktinik dermatit ve güneş ürtikeri (solar ürtiker) olarak birçok çeşidi bulunuyor. Etkin bir şekilde güneşten korunmak alınacak ilk ve en önemli tedbir oluyor.

4

KURDEŞEN (ÜRTİKER)

Araştırmalar, her dört kişiden birinin yaşamı boyunca en az bir kez ürtiker geçirdiğini gösteriyor. Ürtikere en çok baharla birlikte polenlerin artması sebep oluyor. Deriden kabarık, basmakla solan, etrafı kızarık, sınırları belirgin ve kaşıntılı döküntüler ürtikerin belirtileri olarak öne çıkıyor. Bu döküntüler bir günden fazla geçmeden kayboluyor ve vücudun başka yerlerinde tekrar çıkıyor. Ancak belirtiler hastaları geceleri daha çok rahatsız ediyor ve yaşam kalitelerini olumsuz etkiliyor. Şiddetli kaşıntılar kimi zaman dayanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. İleri durumlarda göz kapağı ve dudaklarda şişlikler meydana gelebiliyor ve bunun sonucunda da acil müdahale edilmesi zorunlu bir hal alıyor.

2

ALERJİK DERİ HASTALIKLARI

Bahar aylarında atopik egzama, alerjik rinit (saman nezlesi) ve astım hastalığı olan kişilerde alerjik cilt hastalıklarının gelişme ihtimali de fazlasıyla artıyor. Bu dönemde özellikle polenlerden, alerji yapıcı gıdalardan, ev tozu ve stresten mümkün olduğunca kaçınılmasının yanı sıra uzman bir hekimden de yardım alınması gerekiyor.

5

MANTAR ENFEKSİYONLARI

Bulaşıcı bir deri enfeksiyonu olan ve yaygın olarak görülen mantar, vücuda giren organizmaların yerleştiği bölgelerde sulu veya kuru deri, kaşıntı ve kızarıklık şeklinde kendini belli ediyor. Özellikle şeker hastalarının ayaklarında ortaya çıkan mantar hastalığının ihmal edilmemesi gerekiyor. Mantarlara bağlı deri hastalıkları sıcak ve nemli ortamlarda daha fazla görüldüklerinden kişisel temizliğe özen göstermek, hasta kişilerle temastan kaçınmak, sentetik olmayan ayakkabılar giyinmek ve kıyafet seçiminde pamuklu giysileri tercih etmek önem taşıyor."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cilt hastalıkları kurdeşen güneş alerjisi

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