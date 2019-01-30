HABER

Kurduğu barınakta, sakat ve hasta 200 hayvana bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde Mehmet Özdemir (26), kurduğu barınakta trafik kazalarında yaralanan, insan eliyle sakat kalan, felç ya da psikolojik ve kalıtsal hastalıklar nedeniyle bakıma muhtaç olan 200 hayvana bakıyor.

Kurduğu barınakta, sakat ve hasta 200 hayvana bakıyor

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde Mehmet Özdemir (26), kurduğu barınakta trafik kazalarında yaralanan, insan eliyle sakat kalan, felç ya da psikolojik ve kalıtsal hastalıklar nedeniyle bakıma muhtaç olan 200 hayvana bakıyor. 7 yıl önce pitbull cinsi bir köpeğin bacaklarının baltayla kesilmesinden etkilenip barınağı açmaya karar verdiğini belirten Özdemir, giderlerin ise gönüllüler tarafından karşılandığını söyledi.
Tekirdağ’a yaptığı bir seyahat sırasında pitbull cinsi bir köpeğin bacaklarının kesilip çöp konteynerinin yanına bırakılmasından etkilenen Mehmet Özdemir, o günden sonra hayatını yardıma muhtaç sokak hayvanlarına adadı. Ülkenin çeşitli yerlerine gidip yardıma muhtaç hayvanlara yardım eden Özdemir, 4 yıl önce Mudanya ilçesinin Tirilye Mahallesi'nde barınak açtı. Mehmet Özdemir, trafik kazalarında yaralanarak ya da insan eliyle sakat kalan, felç olan, psikolojik ve kalıtsal hastalıklardan dolayı bakıma muhtaç olan hayvanlara barınakta şefkatle bakıyor. Köpek, kedi, at, koyun, eşek gibi çeşitli hayvanların bulunduğu barınağın giderleri ise gönüllüler tarafından karşılanıyor.
Esas mesleğinin aşçılık olduğunu, ama tüm zamanını yardıma muhtaç hayvanlara ayırdığını söyleyen Mehmet Özdemir, "7 yıl önce Tekirdağ'a gezmeye gitmiştim. Orada çöplerin yanında bacakları baltayla kesilmiş bir köpeğe rastladım. O köpeği veterinere götürüp ilk müdahalesini yaptırdıktan sonra belediye ile orada bir barınak açılması için temaslarda bulundum, ama barınak açılmadı. Ben de Tekirdağ'a yerleşip barınak açma kararı aldım. Orada bir barınak açtım. Askere gidince de barınağa arkadaşım baktı. Daha sonra özel sebeplerden Bursa'ya geldim ve Bursa'da da insanların hayvanlara karşı duyarlı olmadığını fark ettim. Yolda bulduğum felçli bir köpeği evime almıştım. Yine aynı şekilde o köpekten yola çıkarak 4 yıl önce bu barınağı açtım. Buradaki hayvanların neredeyse tamamı fiziksel engelli. İçlerinde epilepsi hastası, kalp hastası, felçli hayvanlar var. Kesimden kurtardığımız at, koyun, eşek gibi hayvanlar var. Toplamda 200 civarında hayvan yaşıyor burada" dedi.
BARINAK GÖNÜLLÜLER SAYESİNDE AYAKTA DURUYOR
Barınak açmak için kimsenin arazisini vermek istemediğini belirten Özdemir, “Ben de şehir dışındaki bu araziyi bulabildim. Şimdilerde düzenimiz oturdu. Bursa'da bir barınak tedavilerimizi karşılıyor. Gönüllü arkadaşlarımız ise mama, talaş, battaniye, kafes gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Bu barınak gönüllü destekleriyle ayakta duruyor. Kendi geçimimi sağlamak için de yurt dışında yaşayan ailemden maddi destek alıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kurduğu barınakta, sakat ve hasta 200 hayvana bakıyorKurduğu barınakta, sakat ve hasta 200 hayvana bakıyorKurduğu barınakta, sakat ve hasta 200 hayvana bakıyorKurduğu barınakta, sakat ve hasta 200 hayvana bakıyor

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Çocukluk tutkuları iki kardeşe, otomobil müzesi açtırdıÇocukluk tutkuları iki kardeşe, otomobil müzesi açtırdı
Tekne imalatına kadın eli değdiTekne imalatına kadın eli değdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iki önemli projeyi açıkladı: Okul profili değerlendirme ve tasarım beceri atölyeleri geliyor!

Milli Eğitim Bakanı çok önemli iki projeyi açıkladı

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.