Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8 trilyon dolara ulaştı

Küresel askeri harcamalar 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 1,8 trilyon dolara ulaşırken, dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa oldu.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) "Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018" raporu yayımlandı.

Rapora göre, 2018'de küresel savunma harcamaları, 2017'ye göre yüzde 2,6 artarak 1 trilyon 822 milyar dolara ulaştı.

Dünyada 2018'de silahlanma için harcanan toplam miktar küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,1'ini oluşturdu.

ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa 2018'de en fazla askeri harcamayı yapan 5 ülke oldu. Rapora göre, bu 5 ülke küresel savunma harcamalarının yüzde 60'ını yaptı.

Rusya, 2018'de dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran 6. ülke oldu.

En fazla askeri harcama yapan 15 ülke, bu alandaki küresel harcamanın yüzde 81'ini gerçekleştirdi.

- ABD askeri harcamada yerini koruyor

SIPRI'nın raporuna göre, savunmaya en büyük bütçeyi ayıran ülke yine ABD oldu. Savunma bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artıran ABD, geçen yıl 649 milyar dolar harcadı.