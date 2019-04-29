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Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8 trilyon dolara ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 11:40 | Son Güncelleme

Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8 trilyon dolara ulaşırken, dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa oldu - Türkiye'nin savunma harcamaları, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara ulaştı

Küresel askeri harcamalar 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 1,8 trilyon dolara ulaşırken, dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa oldu.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) "Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018" raporu yayımlandı.

Rapora göre, 2018'de küresel savunma harcamaları, 2017'ye göre yüzde 2,6 artarak 1 trilyon 822 milyar dolara ulaştı.

Dünyada 2018'de silahlanma için harcanan toplam miktar küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,1'ini oluşturdu.

ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa 2018'de en fazla askeri harcamayı yapan 5 ülke oldu. Rapora göre, bu 5 ülke küresel savunma harcamalarının yüzde 60'ını yaptı.

Rusya, 2018'de dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran 6. ülke oldu.

En fazla askeri harcama yapan 15 ülke, bu alandaki küresel harcamanın yüzde 81'ini gerçekleştirdi.

- ABD askeri harcamada yerini koruyor

SIPRI'nın raporuna göre, savunmaya en büyük bütçeyi ayıran ülke yine ABD oldu. Savunma bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artıran ABD, geçen yıl 649 milyar dolar harcadı.

Dünyanın yükselen gücü Çin, ABD'nin ardından 250 milyar dolarlık savunma bütçesiyle ikinci sırayı aldı. Çin'in askeri harcamalarında geçen yıl yüzde 5'lik artış kaydedildi. Bu ülkenin savunma harcamalarının son 10 yılda yüzde 83 artması dikkati çekti.

Hindistan ise askeri harcamalarını aynı dönemde yüzde 3,1 artırdı.

Buna karşın, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya 2018'de savunmaya ayırdıkları bütçeyi düşürdü. Suudi Arabistan askeri harcamalarını yüzde 6,5, Fransa yüzde 1,4 ve Rusya yüzde 3,5 azalttı.

- Türkiye'nin savunma bütçesi yüzde 24 arttı

Türkiye'nin askeri harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara ulaştı.

Son 10 yılda savunmaya ayırdığı bütçeyi yüzde 65 artıran Türkiye, 2018'de dünyada savunma için en fazla harcama yapan 15 ülke arasında artış oranı açısından ilk sıraya yerleşti.

- Afrika ve Orta Doğu ülkeleri düşüş trendinde

Orta Amerika ve Karayipler, Orta Avrupa, Orta ve Güney Asya, Doğu Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde askeri harcamalar 2018'de artış gösterdi.

Buna karşın, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Okyanusya, Güney Doğu Asya ve Sahraaltı Afrika'da savunma harcamaları azaldı.

Orta Doğu'da ise verinin mevcut olduğu ülkelerin toplam askeri harcamasında azalma tespit edildi.

SIPRI, kurulduğundan bugüne, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda, rapor, analiz ve araştırmalardan oluşan çalışmalar hazırlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDnin küresel silah satışı SIPRI

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