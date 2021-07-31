HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Küresel çip sıkıntısı Apple’ı endişelendiriyor

Küresel çip sıkıntısı Apple’ı endişelendiriyor

31.07.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel çip sıkıntısı akıllı telefon endüstrisini vurduğundan, Apple bunun iPhone üretimini etkileyebileceğini söyledi ve şirket ayrıca gelir artışını yavaşlatacağını tahmin etti. 

Küresel çip sıkıntısı Apple’ı endişelendiriyor

Bu aynı zamanda teknoloji devinin hizmet işini de etkileyecek. Bu sıkıntı, firmanın TSMC firmasına verdiği 100 milyon yonga seti siparişine rağmen yaşanabileceğini belirtelim.

Apple yöneticileri dördüncü çeyrek için çift haneli büyüme bekliyor ancak planlanan büyüme oranın altında kalacağını açıkladı. Çip sıkıntısının etkisi üçüncü çeyrekte korkulandan daha az şiddetli olsa da dördüncü çeyrekte daha da kötüleşerek iPhone üretimine kadar etkileneceğini açıkladı.

Apple CEO’su Tim Cook , kıtlıklardan etkilenen çiplerin daha eski teknolojiler kullanılarak yapıldığını, ancak bunların iPhone’ları yapmak için destekleyici parçalar olarak hala hayati önem taşıdığını söyledi. Analistler, Apple’ın yeni nesil iPhone modelleri için çip stoklayabileceğine inanıyor.

Küresel çip sıkıntısının arkasında, COVID-19 salgını nedeniyle fabrikaların kapanması ve karantina ve Evden Çalışma kurulumları sırasında tüketici elektroniği ürünlerine artan talep dahil olmak üzere çeşitli nedenler var.

Durum Samsung ve Apple için daha küçük telefon üreticileri kadar kötü değil. Nokia markalı cihazlar üreten HMD Global, yarı iletken eksikliğinin küçük cihaz üreticileri için zorlayıcı olabileceği konusunda uyardı.

Raporlar, cep telefonu endüstrisindeki birçok oyuncunun, 4G ve 5G yonga setlerine ek olarak güç yönetimi yongaları, ekran sürücüleri, uygulama işlemcileri tedarik etme mücadelesi de dahil olmak üzere çeşitli yarı iletkenleri tedarik etmek için mücadele ettiğini gösteriyor.

Huawei P50 Pro en yüksek kamera puanını aldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERTatilde aşka geldiler!Tatilde aşka geldiler!
Samsung Galaxy Z Flip 3 hakkında yeni bir detay daha geldiSamsung Galaxy Z Flip 3 hakkında yeni bir detay daha geldi
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Konya'daki katliamda dikkat çeken 'kedi' detayı

Konya'daki katliamda dikkat çeken 'kedi' detayı

Fethiye’de orman yangını

Fethiye’de orman yangını

Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası ev ateşe verildi: 7 ölü

Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası ev ateşe verildi: 7 ölü

Filenin Sultanları tarih yazdı

Filenin Sultanları tarih yazdı

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.