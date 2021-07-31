Küresel çip sıkıntısı Apple’ı endişelendiriyor

Bu aynı zamanda teknoloji devinin hizmet işini de etkileyecek. Bu sıkıntı, firmanın TSMC firmasına verdiği 100 milyon yonga seti siparişine rağmen yaşanabileceğini belirtelim.

Apple yöneticileri dördüncü çeyrek için çift haneli büyüme bekliyor ancak planlanan büyüme oranın altında kalacağını açıkladı. Çip sıkıntısının etkisi üçüncü çeyrekte korkulandan daha az şiddetli olsa da dördüncü çeyrekte daha da kötüleşerek iPhone üretimine kadar etkileneceğini açıkladı.

Apple CEO’su Tim Cook , kıtlıklardan etkilenen çiplerin daha eski teknolojiler kullanılarak yapıldığını, ancak bunların iPhone’ları yapmak için destekleyici parçalar olarak hala hayati önem taşıdığını söyledi. Analistler, Apple’ın yeni nesil iPhone modelleri için çip stoklayabileceğine inanıyor.

Küresel çip sıkıntısının arkasında, COVID-19 salgını nedeniyle fabrikaların kapanması ve karantina ve Evden Çalışma kurulumları sırasında tüketici elektroniği ürünlerine artan talep dahil olmak üzere çeşitli nedenler var.

Durum Samsung ve Apple için daha küçük telefon üreticileri kadar kötü değil. Nokia markalı cihazlar üreten HMD Global, yarı iletken eksikliğinin küçük cihaz üreticileri için zorlayıcı olabileceği konusunda uyardı.

Raporlar, cep telefonu endüstrisindeki birçok oyuncunun, 4G ve 5G yonga setlerine ek olarak güç yönetimi yongaları, ekran sürücüleri, uygulama işlemcileri tedarik etme mücadelesi de dahil olmak üzere çeşitli yarı iletkenleri tedarik etmek için mücadele ettiğini gösteriyor.

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