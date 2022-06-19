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Kurt sürüsü ağıla saldırdı! Çok sayıda küçükbaş telef oldu

19.06.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Almus ilçesinde bir ağıla kurt sürüsü saldırdı. Gece saatlerinde meydana gelen saldırıda ağıldaki 72 küçükbaş hayvan birbirini ezerek telef oldu.

Kurt sürüsü ağıla saldırdı! Çok sayıda küçükbaş telef oldu

Tokat'ın Almus ilçesinde kurt saldırısı sonucunda ağıl içinde hayvanların birbirini ezmesi sonucu 72 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Ataköy beldesi Çambulak Mahallesinde Tuncay Salman'ın ağılına gece saatlerinde kurt sürüsü geldi.

72 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU

Kurt saldırısında hayvanların ağıl içinde birbirini ezmesi sonrasında ağıldaki 32 koyun ve 40 kuzu ezilerek telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri personeli olay sonrasında Tuncay Salman'ı köyde ziyaret ederek zarar tespiti yaptı.

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, "Böyle bir hadisenin yaşanması bizleri de derinden üzmüştür. Kaymakamlık olarak imkanlarımız nispetinde vatandaşımıza destek olacağız. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarını, konuyla ilgili kurumlarımızı da destek olması yönünde teşvik ediyoruz. İnşallah yaraları saracağız. Tekrardan geçmiş olsun diyorum." diye konuştu. (AA)

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