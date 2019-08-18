Kurtardığı göçmenlerle denizde seyreden gemi için İspanya'dan teklif

Bu arada, İspanyol hükümetinin, düzensiz göçmenleri limanlarına indirmeyen İtalyan hükümetine karşı AB nezdinde yasal yollara başvuracağı da İtalyan basınına yansıdı.

İspanya'nın daima acil insani durumlar çerçevesinde hareket ettiğine vurgu yapan Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) ilerlemesi ve insanlık için göç konusuna düzen ve dayanışma içeren bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

İspanya Başbakanı Sanchez, Twitter'dan, çocukların ve acil tıbbi müdahaleye gereksinimi olanların tahliyesinden sonra gemide kalan 107 kişi için Endülüs bölgesindeki Algeciras Limanı'nı gemiye açabileceklerini duyurdu.

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerle yaklaşık iki haftadır denizde seyreden ve son olarak Lampedusa açıklarında bekletilen Open Arms gemisi için İspanya adım attı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında bekleyen İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms'a ait geminin Algeciras Limanı'na yanaşabileceğini söyledi. İspanyol STK ise bu teklifi kabul etmedi.

Salvini, Twitter'dan, "İspanyol STK, İspanya'nın liman önerisini reddediyor. Bu inanılır gibi değil, kabul edilemez. Turistik tur mu organize ediyorlar da nereye indirme yapacaklarına kendileri karar veriyor. Ben vazgeçmiyorum. İtalya artık Avrupa'nın göçmen kampı değil." yorumunu yaptı.

Düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya inmesine izin vermeyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise İspanya Başbakanı Sanchez'in önerisi hakkında "Dik duran kazanıyor." yorumunu yaparak, Open Arms'ın bunu reddetmesine ise sert tepki gösterdi.

Gemide bulunan Proactiva Open Arms kurucusu Oscar Champs, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "26 günlük görev ve 17 günlük denizde beklemenin ardından İtalyan mahkemesinin (İtalyan limanlarına yanaşma konusunda) izini varken, 6 AB ülkesi bu göçmenleri alabileceğini belirtmişken, gemideki sürdürülemez durumla Akdeniz'in en uzağındaki Algeciras Limanı'na 5 gün sürecek, 950 millik bir yolculuk ister misiniz?" ifadelerini kullandı.

- 5 düzensiz göçmen yüzerek Lampedusa'ya ulaşmaya çalıştı

Bu arada, dün Agrigento Başsavcılığının talebiyle gemiden gelen sıhhi durumun kötüleştiğine dair haberlerin akabinde yapılan incelemede, herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığının rapor edilmesi, ayrı bir polemiğe yol açtı.

Open Arms'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 17 gündür denizde olan göçmenlerin psikolojilerinin "gergin" olduğu ve gemideki durumun her an kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Bu sırada, 5 düzensiz göçmenin birkaç metre açıktaki Lampedusa'ya ulaşmak için can yelekleriyle denize atlayıp, yüzmeye başladığı ve kurtarılarak gemiye geri götürüldükleri bildirildi.

- "Sefil"

Open Arms, yine Twitter'dan, isim vermeden Salvini'ye yüklenerek, "Sefil, 107 insanı ve gönüllüyü yabancı düşmanlığı ve ırkçı propagandaya rehin eden kişidir." paylaşımında bulundu.

Salvini ise Open Arms'a sosyal medyadan, "Bu STK, 17 gündür İspanya'da bir limana gitmek yerine, bana ve İtalya'ya saldırmak için aralarında sahte hastalar, sahte çocukların olduğu bu göçmenleri güvertede rehin tutuyor. Beni korkutamazsınız. Vazgeçmiyorum." şeklinde yanıt verdi.