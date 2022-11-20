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Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır'ın kumarhanesini gerçek kumarhaneye çevirmişler!

20.11.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisindeki efsane karakterlerden Süleyman Çakır'ın açtığı kumarhane gerçek oldu. Dizinin kumarhane bölümlerinde çekim için kullanılan mekana polis kumar baskını yaptı. Dizideki kumarhanenin gerçek kumarhaneye çevrilerek "Casino" olarak dizayn edildiği ortaya çıktı. Operasyonda işletmeci ile 27 kumarbaz gözaltına alındı. Kumarhaneye baskın anı saniye saniye polis kamerası tarafından görüntülendi. İşte olayın detayları...

Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır'ın kumarhanesini gerçek kumarhaneye çevirmişler!

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi, Gümüş Yolu caddesi üzerinde bulunan bir mekanın kumarhane olarak kullanıldığını tespit etti. Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süre takibe aldıkları binaya çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

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ÇAKIR'IN KUMARHANESİ 'CASİNO' OLMUŞ

Kurtlar Vadisi dizisinde "Süleyman Çakır" karakterinin açtığı kumarhane çekimlerinin yapıldığı mekana 11 Kasım 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında savcılıktan alınan izinle baskın yapıldı. Baskın sırasında içeri giren ekipler, dizi bölümlerinde görülen görüntülerin gerçeğe döndüğünü belirledi. Mekanın "Casino" olarak dizayn edildiği "Teksas Pokeri" ve "Blackjack" adlı kumar oyunlarının oynatıldığı ortaya çıktı.

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KUMARBAZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri içerde bulunan 27 oyuncu ile işyerinin işletmecisi olduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynarken yakalanan kumarbazlara Kabahatler kanunun 34. maddesi gereği toplam 51 bin 057 lira idari para cezası kesildi.

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Kumarhanenin işletmecisi olan şüpheli hakkında ise TCK 228 (Kumar oynatmaya yer temin etmek) suçundan adli işlem başlatıldı. İşyerinde bulunan para yerine kullanılan 800 adet renkli pul ile oyun kartlarına da polis tarafından el kondu.

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İHA

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