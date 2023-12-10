Kurtlar Vadisi'nden tanınıyordu! O soruyu sorunca kurşunların hedefi oldu: Ünlü iş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı

Ataşehir'de bir şüpheli gece yarısı sularında bir iş yerine kurşun yağdırmaya başladı. Bunu gören iş insanı Serdar Sözbir'in saldırgana sorduğu soru kendisinin de kurşunların hedefi haline gelmesiyle sonuçlandı. Sözbir ağır yaralanıp yoğun bakıma kaldırıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGANA O SORUYU SORUNCA SİLAH KENDİSİNE YÖNELDİ

Olay 7 Aralık Perşembe günü 00.00 sıralarında Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Spot eşyalar satan iş yerinin önüne gelen şüpheli kapalı dükkana ateş etmeye başladı. Bu sırada otomobiliyle caddeden geçen iş insanı Serdar Sözbir (59), şüpheliyi ‘Neden ateş ediyorsun’ diyerek uyardı. Şüpheli bu kez iş insanını hedef alarak silahını Sözbir’e yönelterek ateş etmeye başladı.

SERDAR ÖZBİR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, Sözbir yaralı halde otomobiliyle hastaneye gitti. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sözbir’in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine ateş eden şüpheli, otomobilin içinden uyaran Sözbir'in yanına geldiği, saldırı sonrası Sözbir'in otomobille ayrıldığı görülüyor.

KURTLAR VADİSİ'YLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Serdar Sözbir, Kurtlar Vadisi dizisiyle de gündeme gelmişti. Dizinin çekimlerinde sıklıkla ev sahipliği yapan Sözbir Otelin hisseleri konusunda Sözbir'in kardeşleriyle davalık olduğu haberleri basına yansımıştı.

(DHA)





