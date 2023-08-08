Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Görkem Sevindik'in yeni mesleğini görenler şaştı kaldı! Bakın ne yapıyor

Söz, Kurtlar Vadisi, Ramo gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Görkem Sevindik oynadığı rollerle büyük beğeni topluyor. En son Ateş Kuşları ile izleyici karşısına çıkan Sevindik’in bir hastanede satış yaptığı anlar sosyal medyada yer aldı.

36 yaşındaki ünlü oyuncunun Kocaeli Şehir Hastanesi’nin kantininin işletmesini aldığı iddia edildi.

Kurtlar Vadisi Pusu ile ekranlara merhaba diyen Görkem Sevindik bu dizide Pusat karakterine hayat vermişti. Ünlü isim daha sonra Kalbim Seni Seçti, Kahraman Babam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol aldı.

Adanalı olan Sevindik şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterine hayat veriyor.

Kübra Siyahdemir ile evli olan ünlü oyuncunun bir çocuğu bulunuyor.



