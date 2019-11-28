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Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 16:42 | Son Güncelleme

    TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Malatya'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Malatya'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Kurtulmuş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi 'Cazibe Merkezleri'ni Destekleme Programı Uygulaması' kapsamında Orduzu Pınarbaşı mevkiindeki 'Kongre ve Fuar Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, bu coğrafyanın, bu asil milletin, bu coğrafyanın egemen olmasından rahatsız olanların, bu coğrafyanın bir insanlık yurdu haline gelmesinde rahatsızlık duyanların dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde bir takım oyunlar oynamaya devam ettiklerini kaydederek, şunları söyledi: "İstiyorlar ki; bu aziz millet 40 yıldır terör örgütleri vasıtasıyla meşgul edildiği gibi yine ayaklarına prangalar bulunsun. İstiyorlar ki, hemen Türkiye'nin güneyinde Suriye'de oluşturulacak terör koridoruyla bu medeniyetin insanlığın, esenliğin son rotası olan Anadolu kıtası huzur bulmasın, rahat bulmasın. İstiyorlar ki; bu coğrafyanın insanları nasıl bir asır evvel sınırlarını bölerek birbirlerinden ayırdılarsa şimdi bu coğrafyanın insanlarını gönüllerini ve zihinlerini ayırsınlar ve birbirlerine düşman etsinler. Onun için PYD'yi desteklerler, onun için PKK'yı desteklerler, onun için DEAŞ'ı desteklerler, onun için FETÖ'yü desteklerler. Bu milletin yeniden güçlü büyük bir millet olarak ayağa kalmasını önlemek için bunları desteklerler. Bize düşen, Malatya'nın güzel insanlarına düşen Anadolu kıtasının bu ferasetli insanlarına düşen aziz milletimize düşense Allah'ın izniyle bu oyunları bozmak ve emperyalist bu acıyı ters düz etmektir. Nasıl yapacağız? Güçlü bir şekilde önce bir araya birlik içerisinde geleceğiz. Saflarımızı sıklaştıracağız, aramızdaki dostluğu, kardeşliği, birliği, dirliği daim kılacağız. Ayrıca aziz milletimizin millet varlığımızı sadece Türkiye'deki 82 milyondan ibaret görmeyeceğiz. Millet varlığımız Arakan'dan, buradan 8-9 bin kilometre öteden, Asya'nın en ucundan başlar Afrika'nın en batısına kadar gider. Millet varlığımız Kafkaslardan, aynı şekilde Arabistan çöllerine kadar gider, millet varlığımız Balkanlardan, ön Asya'ya kadar uzanır. Bütün bu millet varlığımıza sahip çıkarak, dostluklarımızı pekiştirerek, içerde de birliğimizi, dirliğimizi sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Bu oyunları bozuyoruz. Hep beraber bu oyunları bozmaya ahdediyoruz. İşte Barış Pınarı operasyonu Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, kahraman ordumuzun kahramanca mücadelesiyle Allah'a çok şükür başarıyla sonuçlanmıştır. Zannettiler ki; Türkiye konuşur, konuşur bir hareket yapamaz öyle mi? Paylaşmışlar 'Fırat'ın batısı Rusların, Fırat'ın doğrusu Amerikalıların' paylaşmışlardı; 'falanca terör örgütü filancanın, öteki terör örgütü filancanın' önce anlatın bakalım 'DEAŞ' dediğiniz bu örgüt nasıl bir araya geldi, nasıl 80 bin terörist bir arada toparlandı ellerine en önemli dünyanın en gelişmiş ölüm silahları verildi. Anlatın bakalım bu PYD'ye binlerce TIR, silahı kim ne için verdi? Amaç açıktı bu coğrafyada halkları dağıtmak, bu coğrafyanın insanlarını kendi emperyalist projelerinin parçası haline getirmek. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu coğrafyanın esas unsuru olan bu aziz millet, aziz Türk milleti hiçbir zaman ferasetinden bir şeyler kaybetmez. Bu millet hiçbir zaman oynanan oyunu büyük oyunun detaylarında kaybolmaz, büyük oyunun asalını görür, resmin tamamını görür. Oyunu gördük, bu emperyalist projeyi bozmaya niyet ettik ve Allah'ın izniyle Barış Pınarı operasyonuyla tarihi anlamda bir dönemde adımı geride bıraktık. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bu ana çerçeve içerisinde milli hedeflerimizde bir ve beraber olmak üzere aynı zamanda ülkemizin ekonomik şartlarını da daha ileriye götüreceğiz."

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