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Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 18:06 | Son Güncelleme

'YENİ PARTİDEN HİÇ BİRŞEY OLMAZ' AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (4)

'YENİ PARTİDEN HİÇ BİRŞEY OLMAZ'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kurtulmuş, "Şimdi bize gazetelerde televizyonlarda falan AK Parti'den ayrılan falancalar ya da filancalar parti kurarlarsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Onların ne yapacağı değil önemli olan bizim ne yapacağımızdır. Biz işin gereğini yerine getirirsek yani hem söylemimizde çok güçlü bir söylemle bütün Türkiye'yi kuşatan, demokrat reformcu bir dille, milli ve yerli hassasiyetlerimizi daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edersek, tabi caiz söylemle cıvatalarımızı şöyle biraz sıkıştırırsak, çok daha kuvvetli bir şekilde söylemimizi toplumun içerisinde icra edersek zaten kimsenin söz söylemeye hakkı kalmaz" dedi.
'TEŞKİLATI KUVVETLİ GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ'
Teşkilatlardaki kongre süreciyle ilgili de konuşan Numan Kurtulmuş, "İkincisi eylem meselesidir. Eylem dolayısıyla da şimdi işte kongre süreçlerimiz başlıyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız vesaire diyoruz, Ömerleri bulacağız diyoruz, Haticeleri bulacağız diyoruz, Musab'ları bulacağız diyoruz. Bunları söylüyoruz da teşkilatlarımızda yeni dönemde bu tür arkadaşlarımızı nasıl teşkilatlarımızı kuvvetlendirdik bunlara bakacak. Bunlar sözleriyle, işleriyle de bizlere uyuyor mu diye bize not verecek. Onun için sizlerden istirhamımız bu kongre süreçlerinde, Allah rızası için bu milletin siyasi mücadelesini daha güçlü bir şekilde devam etmesi için lütfen parti teşkilatlarımızın kuvvetlenmesi için herkes elinden gelen gücü yapsın. Zaten güçlü, şu kadar oy alıyoruz, eyvallah. Önümüzdeki dönem icraatlarının daha da zorlaşacağını düşünürsek daha güçlü bir şekilde yol almak için bu çalışmalarımızı ilimizde, ilçe teşkilatlarımızda, gençlik teşkilatlarımızda ve kadın kollarımızda daha kuvvetli güçlü hale getireceğiz" diye konuştu.
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Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (4)

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