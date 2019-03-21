Kurtulmuş: Örtülü ittifak ayan beyan ortaya çıkmıştır

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefete yönelik olarak, "Örtülü olarak yapmaya çalıştıkları ittifak, ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu ittifakın arkasında 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' diyen herkes vardır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur'da esnafla buluştu. Küçük Sanayi Sitesi Düğün Salonu'ndaki esnaf buluşmasına AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 6'ncı Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, Burdur Esnaf Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ve Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan Adayı AK Partili Deniz Kurt ile esnaf katıldı.

'FEVKALADE ÖNEMLİ BİR GELİŞME'

Toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş, "Radovan Karadziç, Bosna-Hersek'te 1992- 1995 yılları arasındaki soykırımın baş mimarı, yüzbinlerce Müslümanı sadece 'Rabbimiz Allah'tır' dedikleri için Avrupa'nın göbeğinde katleden, 'Sırp kasabı' olarak bilinen komutanın, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasının onanması, insanlığın vicdanını rahatlatması bakımından fevkalade önemli bir gelişmedir. Hele hele giderek artan geçen hafta Yeni Zelanda'da gördünüz, cuma namazı sırasında 50 Müslümanı katledecek kadar insanlık, Müslümanlık, yabancı ve özellikle Türk düşmanı gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. O katil ne diyor, 'Türkler boğazın doğusunda oturabilir.' Emrin olur, müsaade ettin, 'Boğazın batısında oturamazlar' diyor. 'Avrupa'ya geçmek isterlerse onlara hayat hakkı vermeyiz' diyor. Önce bu densiz ve arkasındaki bu ahlâksız zihniyetin sahipleri, haçlı ittifakının sahipleri şunu iyi bilsin; milletimiz İstanbul'u Sultan Fatih'in fetih hakkı olarak almış ve İstanbul kıyamete kadar Müslüman Türkün şehri olarak kalacak ve biz burada var olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Avrupa'da, Trakya topraklarını kastediyor herhalde, kusura bakma Trakya topraklarında dün vardık, bugün vardık, yarın da var olacağız" dedi.