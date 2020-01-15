Kurtulmuş, "Parlamenterler Arası Kudüs Platformu" üyeleri ile görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim, Türkiye olarak, AK Parti olarak, en temel önceliklerimizden birisi ne pahasına olursa olsun Filistin davasına sahip çıkmaktır." dedi.

Kurtulmuş, "Parlamenterler Arası Kudüs Platformu" heyeti ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Heyet üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'de bir çok kere toplantılar yapıldı. Özellikle Orta Doğu'nun bu kadar dağınık olduğu, İslam dünyasının siyasi irade bakımından paramparça ve darmadağın olduğu bir ortamda siyonist rejim ve arkasındaki güçler, Filistin davasını bütünüyle unutturmak istiyor." diye konuştu.

Kurtulmuş, dünyanın neredeyse bütün ordularının Orta Doğu'da yer aldığını belirterek, "ABD, bütün gücüyle burada maalesef, Netanyahu yönetimine destek verirken istiyorlar ki son vurucu hamleyi yapsınlar ve Filistin davasını tamamıyla bitirsinler. Bunun için hem siyasi planlarını bir taraftan icraya koyuyorlar diğer taraftan da yeni yerleşimcilerle yeni işgal alanlarıyla işgal ettikleri Filistin topraklarını daha da fazla genişletmeye gayret ediyorlar." ifadesini kullandı.