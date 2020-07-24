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Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen el bombası imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2020 16:53 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen el bombası jandarmayı harekete geçirdi. Manisa'nın Kula ilçesinde ortaya çıkan el bombası, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

Kula ilçesine bağlı Hacıtufan Mahallesi Bakacak mevkisinde, bugün öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından boş arazide bir arsada el bombası bulduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Ardından da Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Patlayıcı Madde İmha Timi ekipleri çağrıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen el bombası, kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi. (DHA)

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