Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen el bombası imha edildi

Kula ilçesine bağlı Hacıtufan Mahallesi Bakacak mevkisinde, bugün öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından boş arazide bir arsada el bombası bulduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Ardından da Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Patlayıcı Madde İmha Timi ekipleri çağrıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen el bombası, kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi. (DHA)

