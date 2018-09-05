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"Kurtuluşun izinde" Afyon'dan İzmir'e pedal çeviriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

"Kurtuluşun izinde" Afyon'dan İzmir'e pedal çeviriyorlar

MANİSA (AA) - Afyon'dan başlayarak Büyük Taarruz Harekatı'nın gerçekleştiği il ve ilçeleri ziyaret eden 16 bisikletçi Kula'da mola verdi.

Geleneksel hale getirdikleri ve gönüllü bisikletçilerin oluşturduğu Büyük Taarruz Bisiklet Grubu, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 9 Eylül 1922'de İzmir'de zaferle son bulan harekatın gerçekleştiği güzergah boyunca bisiklet sürüyor.

Grup liderliğini yapan Osman Kutlu, yaptığı açıklamada, tarihi ve milli bilinci geliştirmek, farkındalık oluşturmak için her yıl bisikletleriyle Büyük Taarruz'un izinde pedal çevirdiklerini belirtti.

Kutlu, "Afyon'dan başlayarak İzmir'de son bulan ve Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz Harekatı' milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolunda insan üstü bir mücadelenin sonucu. Biz gönüllü bisikletçilerin oluşturduğu bu grup, savaşın gerçekleştiği il ve ilçelere uğrayarak şehitliklerde saygı duruşu ve anma etkinliği yapıyoruz." dedi.

Grup, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u ziyaret ettikten sonra Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

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