Kurtuluşun simgelerinden Fethi Bey'in sandukası yerine döndü

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'in işgali sırasında, Yunan subayının "Yaşasın Venizelos" diye bağrılması emrine uymayarak şehit edilen Miralay Süleyman Fethi Bey'in sandukası, 38 yıl sonra kendi yerine taşındı.

Sandukanın asıl yerine taşınması için girişimlerde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Ürer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleyman Fethi Bey'in Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Süleyman Fethi Bey'in, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda aktif görev aldığını anımsatan Prof. Dr. Ürer, kahraman subayın ciddi rahatsızlıklar geçirdiğini ancak 1918 yılında İzmir 4. Kolordu Asker Alma Şubesi Komutanlığına getirildiğini vurguladı.

-"Sen takmadın ki sen sökesin"

Şehit Fethi Bey'in 15 Mayıs 1915'te Yunan işgali sırasında tutuklandığını ifade eden Prof. Dr. Ürer, şunları anlattı:

"İşgal sırasında Türk subayları rıhtımda toplanmıştı. Bir Yunan subayı, Türk subaylarının önünde duruyor ve Yunanistan'ın eski başbakanı, Megali İdea'nın mimarı Elefterios Venizelos'a ithafen 'Zito Venizelos (Yaşasın Venizelos)' diye bağırmasını emrediyordu. Sıra Fethi Bey'e gelince o, emri yerine getirmedi. Yunan subayı birkaç kez emretse de söylemedi. Bunun üzerine Fethi Bey'in omuzlarındaki albaylık apoletlerini sökmek istedi. Fethi Bey, Yunan subayın elini itti ve o hafızalara kazınan sözleri söyledi, (Onları sen takmadın ki sen sökesin). Bunun üzerine Yunan subayının emriyle Fethi Bey defalarca süngülendi. Dönemin resmi yazışmalarından anlaşıldığına göre Fethi Bey yaralı olarak İtalyan Hastanesine kaldırıldı ve 23 Mayıs 1919'da şehit oldu."