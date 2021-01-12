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Kuru ciltler için cilt maskesi nasıl yapılır? Pul pul dökülmeye son! Sütün özelliğine dikkat!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.01.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Eczaneniz değil, mutfağınız sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olmanın sırrını saklayabilir. Kuru cilde neden olabilecek suçluların listesi, günlük banyo alışkanlıkları, kötü kış havası ve yaşlandıkça cildinizdeki doğal yağ eksikliği neden olabilir. Peki kuru cildin bakımı nasıl olmalıdır? Kuru ciltler için cilt maskesi nasıl yapılır?

İyi haber şu ki, kuru cildinizi iyileştirmek için mutlaka bir dermatoloğa gitmeniz gerekmiyor. Bunun yerine, evde cilt bakımı rutininize doğal bir çare eklemeyi düşünün. Aslında, bu kuru cilt ilaçlarının malzemeleri mutfağınızda zaten olabilir.

Kuru ciltler, çok kuru oldukları için yüzeyden verilen ürünlerin geçmesi zor olur.

YUMURTA VE ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ

Öncelikle bir yumurta sarısı kaseye dökülür. Üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edilir. Ardından karıştırılır, kek yapar gibi çırpılır. Üzerine 2 yemek kaşığı da süt eklenir. Sütün doğal olması önerilir ve iyice karıştırılır.

Maskeyi uygulamadan önce cildin temiz olması önemlidir. Bir ya da iki gün önceden peeling uygulanmışsa daha güzel sonuçlar elde edilir. Sıvı maske kek fırçası yardımıyla sürülebileceği gibi, elinizle de sürebilirsiniz.

Aşağıdan yukarıya doğru uygulanması çok önemlidir, yumurta nedeniyle hemen donacaktır. Dairesel hareketlerle dudak üstü, burun kenarları, göz çevresinin yakın bir sınırına kadar sürdükten sonra, çok hareket etmeden 15 dakika geçirilmelidir.

TEMİZLERKEN DOĞAL SABUN KULLANIN

15 dakikanın sonunda, yumurtanın ciltten arınmasını kolaylaştırmak için, doğal bir sabun varsa avuçlara hafif bir suyla yedirin, cilde hiç su değmeden uygulayın ve soğuk suyla yıkayın.

Kış aylarında haftada 2 kere, yaz aylarında haftada bir ya da 15 günde bir yapılması yeterlidir.

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