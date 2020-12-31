KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kuru şampuan nedir? Kuru şampuan ile ilgili önemli bilgiler

Kuru şampuan nedir? Kuru şampuan ile ilgili önemli bilgiler

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuru şampuan nedir? Kuru şampuan ile ilgili önemli bilgiler

Saç temizliği çok önemlidir. Saçlarınızı yıkayacak vakit bulamadığınızda ya da yağlı görüntüyü yok etmek istediğiniz zamanların kurtarıcısı vardır: Kuru şampuan! Yağlı saçlar için en kolay ve ideal seçenek onlardır. Peki kuru şampuan nedir?

Son zamanlarda özellikle kadınlar tarafından olsa da her cinsiyetin kullanmaya başladığı kuru şampuanlar, çok eski zamanlarda saç kepeğine engel olmak amacıyla kullanılıyordu. Günümüze gelindiğinde bu amaçtan ziyade, daha çok saçın yağlılığını gidermek için kullanılmaktadır. Sizler için bu yazımızda kuru şampuan nedir ve kuru şampuan ne işe yarar sorularının cevabını derledik.

Kuru şampuan nedir?

Her gün saç yıkamak, yıpranmış saçlara ve kuru bir saç derisine neden olur. Çok fazla kişi saç yıkama sayısını en aza indirmek ve yağlı görüntüden kurtulmak için kuru şampuan kullanır. Kuru şampuan, su kullanmadan saçınızın daha temiz olmasına yol açar. İçeriğinin ana elemanı mısır ya da pirinç nişastasıdır. Çiçeksi, taze ya da tropik gibi pek çok koku seçeneği vardır. Yoğun tempoda çalışanların, çabuk yağlanan saçlara sahip olanların kuru şampuan kullanımı daha fazladır. Aynı zamanda ince telli saçları olup hacimlendirmek isteyenler de kuru şampuanlara sıklıkla başvurur.

Kuru şampuanlar genellikle sprey formdadır. Saçta mevcut olan fazla yağı emer, saçları tazeler ve siz saçınızı yıkayana kadar çok daha canlı, hacimli ve ferah bir görüntü sağlar. İçeriğinde bulunan materyaller de saçların hacimli görünmesine ve anında tazelenmiş görünmesine yardım edecek şekilde özenle seçilmiştir.

Kuru Şampuan Hangi İşe Yarar?

  • Ağırlaşmış ve hacimsiz görünen saçlarda yapılan saç modelleri güzel görünmez. Aynı zamanda kişi kendisini ferah da hissedemez. Kuru şampuan kullanımıyla hem saç hacimlenir hem de ferah bir his oluşur.
  • Gün içerisinde dışarıdan pek çok koku saçlara siner. Kuru şampuan, saçın yağlı görüntüsünü alırken mis gibi kokmasına da yol açar. Bu şekilde tertemiz kokan saçlar ile canlı bir şekilde güne devam edebilirsiniz.
  • Genellikle spordan sonra duş alınır. Duş almaya zamanınızın olmadığı günler olduğunda üzülmeyin! Kuru şampuan ile çok kısa bir sürede havalı görünüme sahip olabilirsiniz!

Son dakika çıkan davetlerde, özel biriyle acele buluşmanız gerektiğinde, iş yerinde çok önemli bir toplandı olduğunda, okula ya da işe geç kaldığınızda hızlı bir şekilde saçlarınızı yağlardan arındırmak ve canlandırmak için kuru şampuan tercih edebilirsiniz.

Kuru Şampuan Nasıl Kullanılır?

Uygulaması oldukça basit olan kuru şampuan kullanımı şu şekildedir:

İlk olarak çok iyi bir şekilde kuru şampuan şişesini çalkalayın.
Ardından saç diplerinize doğru, çok yakından olmayacak şekilde yaklaşık 30 cm uzaktan uygulamaya başlayın. Bu aşamada ürünü saç diplerine uygulamak oldukça önemlidir. Bu yüzden saçlarınızı tutamlar halinde kaldırarak ürünü uyguladığınız zaman saç diplerine kuru şampuan çok daha iyi ulaşır ve etkinliği artar. Buna dikkat etmenizi öneririz.

Saç diplerine uygulama işlemi bittikten sonra şampuan olan bölgelere parmak uçlarınızla hafif şekilde masaj yapın. Bu masaj sayesinde kuru şampuanı tüm saçınıza yayılmasını sağlamış olursunuz.

Akıllara takılan bir başka nokta da kuru şampuan kullanım sıklığıdır. İstediğiniz sıklıkta kuru şampuan kullanabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta ise, hassas saç derisine sahip olanlar ve saçları kolay kırılan kişilerin her gün kullanmaları halinde yıpranmaya neden olmasıdır.

Son olarak da hatırlanması gereken en önemli şey de kuru şampuan kullanımından sonra işiniz bittiği gibi saçınızı yıkamalısınız. Aksi takdirde saçınızda uzun süre kuru şampuan bulunursa yine yıpranma ile sonuçlanacaktır. Yıkama esnasında ürünü saçınızdan iyi arındıramadığınız takdirde birkaç kullanım sonunda şampuan saç diplerinizde birikir. Bu da saç foliküllerini tıkar.

Kuru Şampuan Çeşitleri ve Önerisi

2 çeşit kuru şampuan vardır:

  • Sprey formda kuru şampuan

Pudra formda kuru şampuan

Genellikle sprey formlu çeşitlerinin kullanımı daha yaygındır. Çünkü en pratik ve en etkili olan çeşit sprey formdur.
Sizler için farklı kriterlere göre kuru şampuan önerileri derledik. Hangi saç tipine sahip olduğunuz, kuru şampuandan istediğiniz etkiye, tercih ettiğiniz kokuya göre farklı çeşitlerde kuru şampuanlar da mevcuttur. Daha ince telli saçlarınız varsa hacim verici etkili olanları tercih ediniz. Koyu renk saçlarınız var ise ya da kuru şampuanın renk bırakacağından korkuyorsanız görünmez olanları tercih edebilirsiniz.

Ev Yapımı Kuru Şampuan

Marketlerde satılan kuru şampuanların içerisindeki bir maddeye alerjiniz var ise, kimyasal herhangi bir ürünü cildinize ya da saçınıza uygulamak istemediğiniz durumlarda ya da dışarı çıkıp alacak vaktiniz yoksa üzülmeyin! Sizler için hazırlaması ve uygulaması son derece basit olan evde bulunan malzemeler ile rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir ev yapımı şampuan tarifimiz var.

Malzemeler:

  • Yarım çay bardağı ararot tozu ya da tarçın
  • Yarım çay bardağı mısır nişastası
  • İsteğe bağlı olarak yarım çay bardağı mısır nişastası
  • Uygulamak için makyaj fırçası

Hazırlanışı oldukça pratik olan kuru şampuan için önce tüm malzemeleri cam bir kavanoz veya kasede fondöten veya allık fırçası ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı saç diplerindeki yağlı bölgelere uygulayın. 10 dakika boyunca saçınızda bekletin. 10 dakika dolduktan sonra saçlarınızı tarayarak tozu saçınızdan uzaklaştırabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?
20 Aralık'ta doğanların burç özellikleri20 Aralık'ta doğanların burç özellikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in acı günü

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in acı günü

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması!

Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması!

Exxen'in aylık ücreti açıklandı! İşte yayın tarihi

Exxen'in aylık ücreti açıklandı! İşte yayın tarihi

Kuruluş Osman'a damga vuran zikir ve kılıç kuşanma sahnesi!

Kuruluş Osman'a damga vuran zikir ve kılıç kuşanma sahnesi!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Artık hamilelik pozlarıyla gündemde

Artık hamilelik pozlarıyla gündemde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Diğer Haberler

Perma yaptırmak isteyenler için harika öneriler

Perma yaptırmak isteyenler için harika öneriler

Porselen makyaj neye denir ve nasıl yapılabilir?

Porselen makyaj neye denir ve nasıl yapılabilir?

Makyaj bazı nedir ve ne işe yarar?

Makyaj bazı nedir ve ne işe yarar?

Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

Highlighter ne işe yarar? Highlighter ne şekilde kullanılır?

Highlighter ne işe yarar? Highlighter ne şekilde kullanılır?

Makyaj temizleyici: Misel su nedir? Misel su nasıl kullanılır?

Makyaj temizleyici: Misel su nedir? Misel su nasıl kullanılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.