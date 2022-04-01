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Kuruluş dilekçesi dün verilmişti! DSP'den hamle geldi: SES Parti'nin logosu değişmeli

01.04.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP eski milletvekili Ayhan Bilgen'in kuruculuğunu yaptığı, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (SES Parti) kuruluş dilekçesi, dün İçişleri Bakanlığına verilmişti. Partinin logosunun güvercin olması dikkat çekerken, DSP'den konuya ilişkin açıklama geldi ve amblemin değişmesi gerektiği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Genel Sekreter Müzeyyen Okur, değişikliğin en kısa sürede yapılması gerektiğini, aksi takdirde yasal sürecin başlatılacağını ifade etti.

Kuruluş dilekçesi dün verilmişti! DSP'den hamle geldi: SES Parti'nin logosu değişmeli

Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (SES Parti) kullandığı güvercin amblemine ilişkin tartışmalar başladı. Kuruluş dilekçesi dün verilen partinin logosundaki güvercine dikkat çeken DSP, "Amblemin en kısa sürede değiştirilmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Okur, yazılı açıklamasında, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini, Türkiye'de de değişik zamanlarda ve farklı gerekçelerle birçok siyasi parti kurulduğunu belirtti.

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Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve arkadaşları tarafından kurulan SES Parti'nin, kurumsal simgesi olarak lacivert zemin üzerine ağzında zeytin dalı bulunan beyaz güvercin logosu kullandığını bildiren Okur, şunları kaydetti:

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"Kendilerine ve Türk siyasetine hayırlı olması temennimizi iletiyoruz. Ancak öncelikle belirtmeliyiz ki, bu tercih doğru bir yaklaşım içermemektedir. Umudun simgesi mavi zemin üzerinde, barışın simgesi 'Ak Güvercin' 1985'te kurulan DSP'nin amblemidir ve Türk seçmeni tarafından da 37 yıldır katıldığı bütün seçimlerde bu simge kullanılmaktadır. Böyle bir amblem belirlemesi en hafif deyimiyle talihsiz bir tercih olmuştur. Amblemin en kısa sürede değiştirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi nezdinde gerekli yasal süreci başlatacağız."

(AA)

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