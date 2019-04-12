Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bu sene 5’incisi organize edilen "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.

Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yurtlarda eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanlar arasından kura ile belirlenen yüzlerce öğrencinin katıldığı gezi, Kütahya, Bilecik, Bursa ve Çanakkale'yi kapsıyor.

Gezilerine, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi ve Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak anılan "Hayme Ana"nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyündeki kabrini ziyaret ederek başlayan öğrencilere, Hayme Ana ve Osmanlı'nın Domaniç'te kuruluşuna ilişkin bilgi verildi. Kütahya Evliya Çelebi Mehter Takımı ve Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi de gösteri sundu.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencileri Domaniç'te ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Toraman, Kütahya'nın, Domaniç ile Osmanlı'nın kuruluşuna, Dumlupınar ile de Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarına şahitlik yapan topraklar olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: