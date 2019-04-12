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"Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen geziye katılan öğrenciler, Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bu sene 5’incisi organize edilen "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.

Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yurtlarda eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanlar arasından kura ile belirlenen yüzlerce öğrencinin katıldığı gezi, Kütahya, Bilecik, Bursa ve Çanakkale'yi kapsıyor.

Gezilerine, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi ve Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak anılan "Hayme Ana"nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyündeki kabrini ziyaret ederek başlayan öğrencilere, Hayme Ana ve Osmanlı'nın Domaniç'te kuruluşuna ilişkin bilgi verildi. Kütahya Evliya Çelebi Mehter Takımı ve Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi de gösteri sundu.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencileri Domaniç'te ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Toraman, Kütahya'nın, Domaniç ile Osmanlı'nın kuruluşuna, Dumlupınar ile de Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarına şahitlik yapan topraklar olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Osmanlı, Eskişehir Karacahisar Kalesi'ni ve ardından Söğüt Kalesi'ni fethettikten sonra bu kalelerde kışlamış, Domaniç'te yaylamış. Baharın gelmesiyle beraber, Hayme Ana obasını toplayarak Domaniç'e, bu güzel coğrafyaya gelerek bahar ve yaz dönemini bu topraklarda geçirmiş. Baharın başlangıç günlerinde sizlerin de buraya ziyareti oldukça anlamlı. Domaniç'imiz cennet gibi bir yurt köşesi."

Domaniç'te, Hayme Ana Türbesi'nde başlayan geziye katılan öğrenciler, daha sonra Bilecik'in Söğüt ilçesine geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Domaniç Gezi Kütahya tarih

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