Kurum'a desteğini açıkça ilan eden Çiller'e İmamoğlu'ndan sert yanıt: Onun arazisine ballı börek imar çıkardı

Tansu Çiller'in Murat Kurum'la ilgili sözleri siyasi arenada ses getirdi. Çiller, "Murat Kurum İstanbul'a büyük bir heyecanla geliyor. İstanbullu bu heyecanı arıyordu." sözleriyle desteğini açıkça ilan etmişti. Kurum'un en büyük rakibi Ekrem İmamoğlu bu destek karşısında sessiz kalmadı ve Çiller'e tepki gösterdi.

CHP’nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez ile ilçede halk buluşması gerçekleştiren İmamoğlu, konuşmasında eski başbakanlardan Tansu Çiller’in rakibi Murat Kurum için yaptığı destek açıklamalarla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"NİÇİN DESTEKLEDİĞİNİ BEN BİLİYORUM"

Seçim süreci, zaman yaklaştıkça çok ilginç haller alır. Çok şirin haller alır. Dün bir hanımefendi geçmiş dönemlerde bu ülkeyi başbakanlık bir hanımefendi bir açıklama yapmış. Ki kendisi ekonomiyi perişan etmekte de maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90’lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi başbakan, desteğini rakibim sayın Kurum'a demiş. Niye? Depremi, kentsel dönüşümü çözermiş, yollardaki trafik problemini çözermiş. Ama onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Niçin yanında olduğunu da ben biliyorum.

"BALLI BÖREK BİR İMAR ÇIKARTTI"

Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için Şehircilik Bakanı, onun için destekliyor. Sarıyer'de 13 bin metrekarelik şahsına ait araziye ısrarla imar çıkarttı. Biz de ısrarla dava açtık. Orayı iptal ettirdik. Bana niye destek versin. Destek vereceği yeri biliyor. Bana niye destek versin? Tabii vermez.

"BEN MİLLETİME RANT SAĞLARIM"

O, rant kazanmasına sebep olmuş. Ben de milletime rant kazandırmak için çalışıyorum. Bir Allah'ın kulu diyemez ki, Ekrem İmamoğlu imtiyazlı bir kişiye imar rantı sağladı. Sağlamam. Ama ben milletime rant da sağlarım. Hizmet de veririm. Milletin parasını millete dağıtmakta maharetliyim.

"O BİR KİŞİYE HESAP VERİR, BEN 16 MİLYONA"

Fark şu; o bir kişiye yakın, ben 16 milyona yakınım bir. O, bir kişiye hesap verir. Ben 16 milyona hesap veririm. O, önce bir kişi memnun mu mutlu mu ona bakar. Ben 16 milyon insanın yüzüne bakarım. Biz onların rant kapılarını kapatmaya devam edeceğiz” dedi.





