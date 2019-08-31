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Kurye ve müşteri arbede kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

Samsun’da bir yemek şirketi kuryesi ile siparişi verenler arasındaki arbede kameraya yansıdı.Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Kurye ve müşteri arbede kamerada

Samsun’da bir yemek şirketi kuryesi ile siparişi verenler arasındaki arbede kameraya yansıdı.
Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir aile, fast food iş yerinden yemek siparişi verdi. Yemeği getiren kurye ile müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce arbede yaşandı.
Olay anının bir kısmı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde kuryenin kadını darp ettiği, araya vatandaşların girdiği ve kadının yakınlarının da kuryeye saldırdığı görülüyor.

Kurye ve müşteri arbede kamerada

Kurye ve müşteri arbede kamerada

Kurye ve müşteri arbede kamerada

Kurye ve müşteri arbede kamerada

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