Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat: Üşümemesi için içeri davet ettim

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada ifadesi alınan tutuksuz sanık İpek Hattat, "Evin ses sistemini yöneten tablet bozuldu. Acil olarak yapılması için internetten bulduğum birine gönderdim. Geri geldi olmamıştı. Ertesi gün aradım olmadığını söyledim. Bana, 'İki saat açılmaması gerekiyordu tabletin' dedi ve sert çıktı. Ben 20 saat açmadığımı söyleyince, birini gönderip alacağını söyledi. 10 gün gelmediler. Gelmedikleri için 10 gün sonra, ‘Siz dolandırıcısınız sizi şikayet edeceğim’ dedim onlara. Böyle ufak bir şey için polisi aramadım. Ertesi gün Veysel beye verdim başka yere götürsün diye. Ardından arkadaş tableti almaya geldi, ben de Veysel beyi aradım geri getirmesi için. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben gelen kuryeyi üşümemesi için içeriye davet ettim, kendisi içeriye girdi.Bu şahıs patronu ile telefonda konuşunca, ben de patronu ile konuşmak istedim. Müştekinin patronu bana telefonda hakaret etti. Benim elim ayağım titreyince elimde bulunan müşteki Renas'ın telefonu yere düştü. Ben kendisinden özür diledim ve ona yeni telefon alabileceğimi söyleyerek üzülmemesini söyledim. Daha sonra evimin pencerelerine vurulduğunu farkettim. Dışarıdaki şahısların dört sivil olduklarını gördüm, evime gelen kurye, patronunun eski polis olduğunu söyleyince gelenlerin onlar olabileceğini düşündüm. Gelen polisler sivil giyimliydi. Müştekiyi zorla evde tutmadım. Telefonunu zorla almadım. Ben de müştekiden şikayetçiyim. Kuryenin patronu beni telefonda tehdit edince polisi aramıştım" dedi.

İpek Hattat'ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen sanık Hüseyin Sami Yüzer ise, "Olay tarihinde olay yerindeydim. Müşteki tableti almak için geldiğinde ona kapıyı ben açmıştım. İpek Hattat kuryeye karşı tehdit ve hakaret edici söz söylemedi. Şahsı zorla içeride tutmadık. Benim kendisine parmağım değmemiştir. Hiç bir şekilde kendisinden zorla telefonunu almadım, zaten telefon yere düştüğünde Veysel alıp, baktı ve müştekiye teslim eti. İpek Hattat telefonu yere atmadı, elinden düştü. Müşteki şahıs istese dışarı çıkabilirdi. Hatta şahıs havuzun kenarında telefonla konuştu, içeride iken su, sigara içti. Alıkoyma olmadı" diye konuştu.

Sanık Veysel Güven de "Ben Hattat Holding'de şoför olarak çalışıyorum. Olay esnasında, ben eve geldiğimde zaten Renas evdeydi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Müştekiyi zorla evde tutmadım" dedi.

"KÖPEĞİN PİSLİĞİNİN OLDUĞU YERE OTURMAMI SÖYLEDİ"

Sanıklardan sonra ifadesi alınan kurye Renas Demirbaş, şöyle konuştu: "Telefoncuda kurye olarak çalışıyorum. Olay günü patronum konum attı ve oraya giderek tableti almamı söyledi. Güvenlik beni içeri almak için bekletirken, 3-4 kurye girdi çıktı. Evin önünde Hüseyin Sami bey vardı, daha sonra İpek hanım da dışarı çıktı. Bana hitaben 'bunlar dolandırıcı, bunları polise şikayet edeceğim' diyerek, bağırmaya başladı. Yanlış bir yere geldim zannettim. Polise şikayet edeceğim, polis gelecek dedi. O sırada sitenin güvenlik amiri geldi. 'İçeri gir, polis gelmeden seni bırakmıyorum' dedi. İçeri girdim. Amir, 'Çocuğu bırak suçu yok, bu kurye sadece' dedi. Yok dedi. Telefonumu elimden alıp güvenlik amirine verdi. Patronum iki-üç kere aradı açmadı. En son İpek hanım açtı, yarım saat konuştu. Patronum çocuğu bırak, karakola git dedi. 'Çocuk bembeyaz oldu gelmeyecek misin? Halil ağabeyi' diyerek, küfür etti. 'Bak telefonun 15 parçaya bölündü, artık patronun seni arayamaz' dedi. İpek hanım,içeride 'Sen oturma kirletirsin' diyerek, köpeğin pisliğinin olduğu yere oturmamı söyledi, ancak ben oturmadım, şikayetçiyim."