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Kuş elektrik saatine yuva yaptı, ev sahibi elektriğini kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 09:11 | Son Güncelleme

Ordu’da bir kişi köy evindeki elektrik saatine yuva yapan kuş nedeniyle elektriği kapalı tutuyor.Ordu’da üç çocuk annesi Hasret Dursun, örnek bir davranışa imza attı.

Kuş elektrik saatine yuva yaptı, ev sahibi elektriğini kesti

Ordu’da bir kişi köy evindeki elektrik saatine yuva yapan kuş nedeniyle elektriği kapalı tutuyor.
Ordu’da üç çocuk annesi Hasret Dursun, örnek bir davranışa imza attı. Kız kardeşine ait köy evinin elektrik saatine yuva yapan kuşun yavrularını elektrik çarpmasın diye evin elektriğini kesti.
Ulubey ilçesinin Güzelyurt Mahallesi’nde Hasret Dursun isimli bayan kız kardeşine ait köy evinde, elektrik saatinin içerisine yuva yapan kuşun 7 yavrusunun büyümesi için evin elektriğini kapalı tutuyor.
Yavruların yuvadan uçana kadar elektriği kullanmayacağını dile getiren Hasret Dursun, “Evin elektrik saatinin içerisine kuş bir süre öncesinde yuva yaparak yumurtladı. Şu an yuvada 7 tane yavru var. Yuva elektrik saatinin içinde olduğu için yavruları elektrik akımına kapılabilir endişesi taşıyorum. Bu nedenle evin elektriğini açmıyorum” dedi.

Kuş elektrik saatine yuva yaptı, ev sahibi elektriğini kesti

Kuş elektrik saatine yuva yaptı, ev sahibi elektriğini kesti

Kuş elektrik saatine yuva yaptı, ev sahibi elektriğini kesti

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