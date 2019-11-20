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Kuş tüyü yorganlarınız yarardan çok zarar veriyor olabilir

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SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzmanlara göre nefes darlığınızın nedeni kuş tüyünden yapılmış yorganınız olabilir. Buna söz konusu olan şey ise British Medical Journal’da yayınlanan bir hasta raporu. Rapora göre, kuş tüyü yorgan ve yastık akciğer iltihabına neden olabilir.

Kuş tüyü yorganlarınız yarardan çok zarar veriyor olabilir

British Medical Journal’da yayınlanan bir raporda kuş tüyü nedeniyle görülen bir akciğer iltihabından bahsedildi. Buna göre kuş tüyü yorgandan kaynaklanan toz, akciğer iltihabı, nefes darlığı, gece terlemesi ve kuru öksürüğe neden olabilir.

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Hastalığa neden olabilecek şeyleri hastalarına soran doktorlar ilk olarak evdeki yorganların ve yastıkların hangi malzemeden yapıldığını soruyorlar. Ancak makalede yer alan diğer uzmanlar hastaların yatak takımlarının tümüyle incelenmesini savunuyor aksi halde bu yanlış tanıya da yol açabilir.

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Söz konusu makalede vaka hakkında ise şu bilgiler veriliyor. Hasta 43 yaşında, daha önce hiç sigara içmemiş ancak 3 aydır nefes darlığı ve yorgunluk belirtileri yaşıyor. Başlangıçta hastaya daha düşük solunum yolu enfeksiyonu teşhisi kondu, ancak tedaviden sonra semptomları kötüleşti. Hasta tekrar bir dizi testten geçti. Ve yapılan tetkikler sonucunda kişinin kuş tüylerine karşı yüksek antikorları olduğu tespit edildi.

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Bunun üzerine hasta yapılan bir dizi tedaviden sonra ve yatak takımları değiştikten sonra 6 ay içinde iyileşti.

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Göğüs doktoru Dr. Owen Dempsey, 'Buzdağının görünen kısmı olduğundan şüpheliyim. Bu durum dışarıda farkında olmadan maruz kaldığımız pek çok nedene de dayanabilir' diyor.

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